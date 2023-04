"REKETIRA UČESNIKE ZA NOVAC I DRUGA ZADOVOLJSTVA" Saša Mirković brutalno odogovorio na prozivke Đorđa Davida

Đorđe David nedavno je u intervjuu koji je dao za domaće medije nazvao Acu Lukasa "pulenom" Saše Mirkovića, te je rekao kako je vlasnik "Hajp produkcije" ogorčen na mnoge ljude sa estrade.

On je istakao da mu nije jasno zašto je Lukas ikada učestvovao na "Pesmi za Evroviziju", kao i da zna mnoge njegove tajne, ali ne planira da ih otkrije ukoliko ga folker ne isprovocira.

foto: Printscreen YouTube

Saša Mirkovićem, koji se javno obratio Đorđu Davidu, a njegovu izjavu prenosimo u celosti.

-Čini mi se da je Đorđe sa dva imena zaboravio koliko se puta izvinjavao i molio me da mu oprostim za gluposti koje je pravio samo zarad svog ličnog interesa prodavajući na taj način sve ljude koji su mu pomogli u životu. Ja njega razumem, otkad mu Ilke zabranio da peva njegove pesme (jer je živeo od pesama Generacije 5) nema šta drugo da radi, jer njegovu muziku niko ne sluša. Zato mora da glumi tobože velikog rokera u žiriju u kojem takođe glumi admirala potonulog broda koji se sveo na to da reketira učesnike za novac i druga zadovoljstva na animalni način. Voleo bih da razume ovu poruku (ako je ne razume neka odnese očevima devojaka kojima je bio mentor da mu prevedu). Njegovo vreme je isto kao i njegovog mentora Dinkića. Listopadni su, za razliku od Lukasa i mene koji smo zimzeleni. I na kraju, o svakom od nas govore naši rezultati u karijerama, a njegov najveći rezultat je to što je samoprozvani admiral posrnulog broda opterećenog Sodomom i Gomorom koja ga vuče na dno bare, jer oni za mora ili okean nikada nisu ni bili.

- Sada se obraćam Đorđu, a ako bude potrebe za moje naredno obraćanje ono će biti Davidu i moj odgovor tada biće mnogo jasniji i brutalniji - dodao je Mirković.

kurir.rs

