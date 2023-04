SVI SKANDALI SLAĐE PETRUŠIĆ! Sekla vene, bila osuđena na ZATVOR, a zbog pevanja ove sramne pesme postala je PREDMET SPRDNJE

Slađana Petrušić lažirala je svoju smrt, zbog čega je izazvala pravi gnev u javnosti, a malo ko se seća kako je izgledao starletim početak skandalozne karijere, kao i šta je sve radila da bi dospela u medije.

"Uđi mi duboko"

Rani radovi Slađane Petrušić nisu bili baš pohvalni, kao ni celokupna situacija u koju je trenutno dovela sebe. Pesma po kojoj je ova starleta postala poznata je "Uđi mu doboko", koja je izazvala pravi šok u javnosti u periodu kada je izašla, ali to je samo jedan u nizu skandala u burnoj Slađinoj biografiji.

Rijaliti "Parovi"

Pre nego što je ušla u rijaliti "Parovi", Slađana je punila novinske stupce učestvovanjem u emisiji "Noćna mora", koju je vodio pokojni Željko Malnar.

Vrhunac svoje skandal karijere, Slađana je postigla takmičenjem u "Parovima" davne 2015. godine. Ono po čemu će starleta ostati upamćena u rijalitiju jeste tuča sa Jelenom Golubović, prilikom koje je rediteljku prvo udarila flašom po glavi, a potom je nastavila da je tuče pesnicama, nakon čega je od strane produkcije kažnjena sa 2.000 evra i 48 sati u izolaciji.

Sledeći okršaj imala je sa Erom Ojdanićem, prilikom kojeg je nabila pevaču bananu u lice i zamazala mu celu facu, dok je on pokušavao na sve načine da se odbrani.

Vesna Rivas bila je isto na meti ove starlete. Naime, ona je prvo polila vodom, a potom počupala za kosnu i udarila Vesnu Rivas. Petrušićeva je bila toliko agresivna da je obezbeđenje moralo da uleti kako bi je odvojilo od Vesne, a odmah nakon toga su je odveli u izolaciju. Posle izvesnog vremena nakon ovog incidenta, Slađana je opet udarila na Rivas, tako što ju je polila prvo vrelom kafom, a onda je gađala i plastičnom čašom.

Sukob je imala i sa Gatozom kojeg je udarala po glavi.

Ovo je samo jedan deo onoga što je starleta radila u pomenutom rijalitiju, jer je sve teško pobrojati, pošto su se skandali ređali svakodnevno.

Infarkt

Slađana se 2019. povukla sa malih ekrana, a kako je putem svog Instagram profila tada objavila, razlog toga je što je navodno doživela infarkt, zbog čega mora da obavi detalje lekarske nalaze.

- Razlog što me nema ovih dana na Happy TV-u je... tihi infarkt koji sam na nogama preživela... došao i video da nemam srce pa otišao. U životu nisam popila kap alkohola, ne pušim, ne pijem, ne drogiram se, ne jedem masno... bavim se sportom... Kaže čika doktor da moram na sve te neke pretrage... - napisala je Petrušićeva svojevremno.

Samoubistvo

Slađana Petrušić lažirala je samoubistvo nakon što je izbačena iz rijalitija.

Naime, ona je u izolaciji polomila bokal sa vodom, pa sebi prerezala vene, nakon čega ju je produkcije momentalno izbacila iz rijalitija. U naletu besa, starleta je izjavila da će dići ruku na sebe, ukoliko je produkcija vrati u šou.

- Išamaraću Milomira Marića kad ga budem srela! Ako me teraju da se vratim u vilu, zaklaću se pred kamerama - vikala je Slađa kada su je iz bolnice pustili na kućno lečenje.

Prelom noge

Pre cele frke o lažnoj smrti, Slađana je pre dva dana na svom Instagram profilu objavila fotografije krvave noge i noge u gipsu, i tom prilikom je otkrila da se povredila dok je radila izazov na Tik Toku.

- Nikad nisam lagala. Otišle su noge i svašta nešto. Inače za ubuduće... pa valjda me toliko poznajete i znate da nikad ne cvilim. To što vam nisam odmah sve rekla, to je jer me doktori svako malo z**ebavaju. J**em ti Tik Tok izazove! - napisala je Slađa.

Međutim, fotografija koju je objavila na svom nalogu nalazi se na portalu "nottinghampost", a ta ista fotografija je tamo objavljena još u junu 2022. godine, a sada je svima jasno da je ona sve to lažirala.

Iseka vene

U februaru 2020. godine Petrušić je isekla vene. Do incidenta je došlo nakon što je saopšteno da je kažnjena zbog iznošenja neistina na račun produkcije. Kada je učesnici saopštena kazna, u kojoj je navedeno i da mora otići u izolaciju, Slađana se pobunila odbijajući da to učini.

Ubrzo zatim došlo je do incidenta, a učesnica „Parova“ je zbrinuta u KBC Zemun.

