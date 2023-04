ŠOK INTERVJU DIDI DŽEJ: "Mužu pravim žitarice i supicu" Zbog pitanja o Novaku pobesnela, pa priznala: Ja sam NAJVEĆA ZVEZDA

Dijana Rokvić alijas Didi Džej već godinama intrigirama medije, kako u Srbiji, tako i u svetu, a sada je ispričala najsitnije detalje svog života.

Kako je otkrila, svoju privatnost vešto čuva od očiju javnosti, a u intervju jer iznenadila priznanjem da se jako dobro snalazi u kuhinji, ali nažalost zbog poslovnih obaveza i ne stiže toliko.

- Nemam vremena da kuvam, ali nekad za Danijelovu ljubav spremim žitarice, omlet s povrćem i zdravu supicu. Ja sam svetska zvezda i nemam vremena.

foto: Printscreen

Na pitanje da li je nekada zavila sarmu, Didi kaže:

- Lično nikada, ali pomažem kuvaricama koje rade kod mene, pa se tako nekada nađem s njima u kuhinji. Živim kao princeza, ali ona koja mnogo radi. Nije lako izdržati! Imam karijeru, firmu, putujem, imam ćerkicu i sve sama postižem, čak i samu sebe stilizujem - rekla je Didi, pa progovorila o životu u Americi.

- Tamo imam puno asistenata, to je ceo tim od preko 100 ljudi koji radi sa mnom i onda kad se pojavimo negde, čak njih dvadesetak dođe sa mnom.

foto: Printscreen/Instagram

Na pitanje da li je zahtevna prema asistentima, rekla je:

- Pa maltretiram ih, ne delujem tako, ali ih maltretiram. Jako sam zahtevna, volim da sve bude savršeno. Suprug mi nekad kaže spusti malo loptu, budi fina. Ja sam fina, ali mora da se zna red!

Didi nam je otkrila i kako je ona proslavljala Uskrs kada je bila mala.

- Sećam se svakog Uskrsa s roditeljima. Jako sam volela da farbam jaja, da pravim dekoraciju...

Didi kaže da je ona zadužena za organizaciju poslova u kući, a njen suprug igra šah i svira gitaru.

foto: Printscreen

- U kući me svi slušaju jer sam ja dobar organizator. Moj suprug nije dobar organizator, ali zato voli da igra šah i svira gitaru. Kad on svira, ja znam da zapevam, ali ne igram šah. Volim da slušam muziku, čitam „Vog“ i pravim planove za karijeru - otkrila je Didi, koja kaže da ćerku uči pravim vrednostima.

- Vaspitavam je da zna šta su prave vrednosti. Da priča engleski jezik, da bude upućena u modu i da zna šta je lepo...Trudim se nekako da je izvedem na pravi put da bude dobra osoba, pametna, da ima lepe manire, to mi je jako bitno. Kao i da bude lepo obučena.

Upoznala sam Džej Zija i Harija Stajlsa Didi je otkrila da je na dodeli Gremija drugovala s mnogim svetskim zvezdama. Upoznala sam Megan Foks, Tejlor Svift, Herija Stajlsa. Bijonse je nastupala na dodeli Gremija, pa sam je gledala, a tu je bio i Džej Zi.

Ko je popularniji, Novak Đoković ili ti?

- Ne znam zašto me to svi pitaju? Novak je sportista, ja se bavim muzikom. Svakako da je Novak naša najveća zvezda i reket broj 1, ali ja se bavim muzikom to je šou-biznis i to je nešto drugačije i ne može da ide jedno uz drugo. Ostvarila sam se u potpunosti. Novak je naveći sportista, a ja sam najveća muzička zvezda na svetu.

Kurir.rs/Alo