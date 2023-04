"UNIŠTILA SI SAMA SEBI ŽIVOT" Zvezdan raskrinkao Anu: Dao sam ti na STOTINE HILJADA, ti si PATOLOŠLI LAŽOV! (VIDEO)

Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić nastavili su sa sukobljavanjem i otkrivanjem nepoznatih detalja njihovog odnosa.

- Kada smo popričali, to je bio posao koji on ne zna, razmišljali smo kako bi on to radio. Naš dogovor je to bio, nisam rekla da ne smeš da radiš. Seli smo i popričali, ti, Slavica i ja - počela je Ana da objašnjava.

- Jako si mi malo pomogao - rekla je Ana.

- Ja kažem da sam ti puno pomogao i mnogo novca dao. Ti si kalkulator, ja želim da ti pobediš, da bi dobila još to malo novca, tako je lakše. Jednostavno treba da se uzme papir i da se kaže toliko i toliko. To je ljubav. Nisam znao da to treba da zapisujem. Ja govorim da sam joj dao stotine hiljada - rekao je Zvezdan, dok je Ana ponavljala da treba da ga bude sramota.

- Ne znam koliko sam još dužan, ovde je ušla jer sam ja napravio sranje i ovan novac što će dobiti dobiće preko mene i nadam se da će osvojiti i glavnu nagradu pa ćemo onda valjda biti kvit, onda mislim da joj stvarno ništa ne dugujem. Osim godina koje sam joj uzeo i koje ona pominje.

Ana je otkrila i da li je njen odnos sa Zvezdanom bio patološki.

- Patologije nije bilo, bilo je straha.

- Ona je zadnjih godina patološki počela da laže! Hvala Bogu nije za te veće stvari, ali u toku dana ume da slaže 20 puta, mene, decu, za takve gluposti da je to neverovatno. Ti si napravila srpdnju od svog života Ana, niko ti ga nije uništio, sama si ga sebi uništila, nemoj više da foliraš - urlao je Zvezdan.

