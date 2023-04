JEDVA JE SASTAVLJAO KRAJ SA KRAJEM I PRIHVATAO: Radio kao konobar, taksirao na DIVLJE, radili na crno, gledao kako da PREŽIVI

Zoran Pejić Peja više od 20 godina radi kao voditelj, proputovao je pola sveta, a voditelj je i na privatnim proslava gde zarađuje velike svote novca. Međutim, on pamti dane kada je jedva sastavljao kraj sa krajem i prihvatao poslove na crno samo kako bi zaradio neki dinar.

foto: Damir Dervišagić

- Radio sam i u ugostiteljstvu, konobarisao sam, to mi je okej išlo. Onda sam sa vremena na vreme uskakao prijatelju, kada on nije mogao ja sam taksirao. Obično kada je trebalo neke stranke da se prevezu do grada ili aerodroma. To nije bio zvanično moj posao, više ispomoć drugu, pa sam bio divljak. Bože moj, u to vreme su svi radili na crno, gledao je narod kako da preživi, pa tako i ja - objasnio je voditelj.

kurir.rs/svet

