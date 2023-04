ZAVIRITE U SEKIN DOM ZA VASKRS: Čarobna dekoracija, ogroman zeka, cveće i šarena jaja! Bajkoviti kadrovi ostavljaju bez daha

Pevačica Seka Aleksić i njen suprug Veljko Piljikić veliki su vernici, i svoje sinove Jakova i Jovana od malih nogu uče da poštuju i vole pravoslavlje.

Pred svaki hrišćanski praznik u njihovom domu je porodica na okupu, te se svi običaju poštuju, što je bio slučaj i pred Vaskrs.

Seka je pokazala svojim pratiocima na Instagramu njenu Uskršnju trpezu, a ono što je privuklo takođe pažnju jeste dekoracija koja se našla na njenom stolu. Aleksićeva je snimila sto na kojem su svećnjaci, medenjaci u obliku krsta, šarena jaja, kao i zeke, a uz sve to i prelepo cveće.

- Decu učimo sve o veri, a običaji su nešto što su ljudi od grada do grada, čak i od sela do sela menjali. Sada svako selo ima svoje običaje. Poštujem to, lepo je, ali se držim onoga što naša vera nalaže. Nedeljom obavezno odlazimo na liturgiju, ali i kad god je "crveno slovo". Nije vera samo kada je praznik, već bi takvim životom trebalo uvek da živimo. Suprug i ja tome učimo našu decu. Da je vera ljubav i da se ljudi dele isključivo na dobre i loše - rekla je pevačica jednom prilikom.

