ĐEDOVIĆ SE OPARIO OD ZADRUGE! Poseduje LUKS stan od 250.000 €, a samo mu jedna slika PAPRENO vredi: "Nisam se PROSTITUISAO!"

Voditelj i bivši rijaliti učesnik "Zadruge", Marko Đedović poseduje stan od 250.000 evra. Ne krije da je novac zaradio od rijalitija, međutim, iako je ogromnu svotu novca uložio u nekretninu, on i dalje nije upotpunosti zadovoljan.

Bivši zadrugar je otkrio da je podjednako velika svota novca otišla je i na kupovinu, ali i na renoviranje stana, koji bi uskoro trebalo u potpunosti da se završi.

- Nezahvalno je govoriti u današnje vreme o ciframa, ali nije mi problem da kažem. Niti sam se prostituisao, niti sam opljačkao banku, niti sam nekoga ubio za novac. Lepo sam otišao u rijaliti i zaradio novac. Mnoge teške situacije u "Zadruzi" sam izneo na svojim leđima, jer sam morao više aktera da pratim. Setimo se samo Dalile, Dejana, Filipa Cara... Od kupovine i renoviranja sve me je koštalo sigurno preko 200.000 evra, a trebaće mi još sigurno da uložim 50.000 evra, jer nije do kraja završeno. Fali mi pregradno staklo u kupatilu, šankerske stolice, garderober... Ali otom, potom, sve će to doći na svoje mesto - ističe Đedović i otkriva da je dobio sliku od jednog poznatog slikara iz Hrvatske.

- Sliku sam dobio od umetnika iz Hrvatske, koji je radio mnogobrojnim zvezdama. Ja sam tu sliku dobio na poklon. Njegove slike su poprilično skupe. Još uvek je držim bez rama, jer tražim osobu koja će to pažljivo da urami. Slika je inspirisana čovekom po imenu Basket, koji se borio za socijalnu pravdu, a ja sam završio socijalni rad i socijalnu politiku, i ujedno i magistrirao. Koliko je to sve bila slučajnost, iako me taj slikar ne poznaje. U zavisnosti od formata i tehnike, slike se kreću od 15.000 evra, pa nadalje, čak i do 50.000 evra - poručio je Marko.

Kurir.rs/Blic

