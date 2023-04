DEVEDESETIH JE HARALA A ONDA SE IZNENADA POVUKA IZ JAVNOSTI! Extra Nena posle mnogo godina otkrila GLAVNI razlog odlaska u ilegalu

Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena devedesetih godina je harala domaćom muzičkom scenom, a nakon toga se iznenada povukla iz javog života.

- Moj put je uvek bio vezan za muziku, nekao sam duhom iznutra bila povezana sa muzikom jer sam već u osnovnoj školi htela da sviram klavir. Otac je smatrao da to nije za mene jer je to javno zanimanje, ali ja sam to želela. Bila sam jako mala i trebao je neko da me vodi na časove, ali nije bilo tada vremena za mene. Nekako meni nisu bili potrebni ljudi nego samo televizija. Uvek sam bila okrenuta sebi i pisala neke pesmice i stihove- počela je priču Nena i otkrila svoju stranu za koju malo ljudi zna.

foto: Printscreen, Novo jutro

Koliki je zaljubljenik u muziku svedoči njena hrabrost da se suprotstavi želji roditelja i kasnije napusti Ekonomski fakultet koji je pohađala.

- Rešila sam da se posvetim samo muzici. Posle svih mojih nagrada je meni jedna profesorka rekla da za mene postoji mesto na Akademiji, ali sam morala da biram. I dalje nisam imala od čega da živim jer kada se bavite operskim pevanjem ne možete ništa da radite osim da spavate, dobro jedete, da samo vežbate. Onda sam to napustila i okrenula se samo muzici i počelo je snimanje ploča- ispričala je pevačica.

foto: Printscreen/RTS

Međutim, usledio je obrt i Snežana je u jednom momentu poželela da se povuče iz sveta muzike, što je i učinila.

- Videla sam da tu za mene nema mesta koje meni pripada i onda sam rešila da završim školovanje do kraja i vidim dokle će me to dovesti. Da usput pevam te kvalitetne stvari jer što se tiče snimanja CD-a zaista je trebao novac, tada nije moglo da se zaradi toliko bar ne na način na koji sam ja navikla, moralan i dostojanstven. Nisam imala novca da ulažem i preusmerila sam se da se doškolujem. Međutim put me je doveo do toga da sam se zaposlila za stalno i postala profesor, tamo sam godinama - otkrila je Nena i svojim priznanjem iznenadila mnoge.

- Završila sam Menadžment u kulturi i umetnosti kao osnovni, onda sam rešila da odem na FDU, ali sam već dobila poziv sa Univerziteta jednog gde sam prešla i doktorirala ekonomiju, što ništa nema veze sa muzikom. To je čist biznis i ekonomija, ja sam tu ulozi pedagoga- ispričala je pevačica i otkrila da je prvi govor pred studentima naveo da shvati da njoj to leži.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:54 Majke snajke