"BITNO MI JE DA SU JAJA NAŠIH RUKU DELO" Marija Mikić o VASKRŠNJOJ IDILI u novom domu, a zbog ovoga je prevrnula KUHINJU NAOPAKO!

Marija Mikić, nedavno je postala majka male Đurđe, a sada sa svojim suprugom, Jovanom, čeka dečaka, te kako se bliži termin porođaja, polako odbrojavaju zajedno i željno ga iščekuju.

S obzirom na to da se danas obeležava najradosniji hrišćanski praznik, Vaskrs, pevačica je otkrila ko će biti zadužen za Vaskršnju trpezu, da li joj je Đurđa pomogla u farbanju jaja, kao i šta za nju predstavlja ovaj praznik.

Šta za tebe predstavlja Vaskrs, kao najradosniji hrišćanski praznik?

Predstavlja kao i svaki praznik, povratak u detnjistvo, lepu energiju, druženje, okupljanje za porodičnom trpezom i puno ljubavi.

Da li si postila Veliki post i šta on predstavlja za tebe?

Nisam postila. U drugom stanju sam i već imam problem sa neprestanim mučninama tako da bi to baš baš bilo teško. Sledeće godine ćemo sigurno...

Maloj Đurđi će ovo biti prvi Vaskrs, kako planiraš da ga proslavite, hoće li ti pomoći oko farbanja jaja?

Đurđa će više da odmogne nego da pomogne naravno jer je sada u fazi kada mora sve da pipne, i pravi haos gde god da kroči (smeh). Ali naravno da će biti deo farbanja jaja i tradicije, jer znate kako kažu, oni kada su mali se ne sećaju toga ali se mi svega sećamo.

Ko će učestvovati u pripremi Vaskršnje trpeze, hoće li i muž "zasući rukave" ili će to prepustiti tebi?

Kreativnost (osim pisanja) mu nije jača strana ali znam da će nam se tata pridružiti ako ništa barem da pazi na Đurđu.

U ovo digitalno doba, veoma je zastupljeno da se na društvenim mrežama okače ofarbana jaja za Vaskrs. Misliš li da je to međusobno takmičenje i kako ti generalno gledaš na to?

Jaoj znam da neki gledaju kao na takmičenje, čak sam čula da neki ljudi kupuju već ofarbana i ukrašena jaja. Meni je bitno da je to naših ruku delo, da smo se mi okupili kao porodica i uživali i vratlili se u detnjstvo. Neke godine ispadnu prelepo, neke sva popucaju dok ih kuvamo, nikad se ne zna. Bitno je da nam je lepo.

Kako farbaš jaja i koju tehniku koristiš?

Instagram me je ove godine potpuno bacio u rebus. Kako svi to lepo snime i upakuju, ja gledam i kažem pa ovo je lagano bre i vidi kako je lepo, pa kad se ja uhvatim posla, celu kuhinju prevrnem naopako...Videla sam svašta nešto ove godine, različite predloge, imaćemo i onu tradicionalnu tehniku, to nam uspe uvek, a ove godine ću probati i farbanje u pirinču, to mi se svidelo pa ću da probam.

