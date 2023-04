NADA BLAM JE TRPELA NASILJE DOK JE NJENA MAJKA PODRŽAVALA! Glumica o bračnoj AGONIJI koju nikada nije oprostila!

Nada Blam iza sebe ima jedan brak, u kojem je dobila ćerku Saru, a koji je okončan kada je od tadašnjeg supruga doživela porodično nasilje.

foto: Nenad Kostić

Ona je jednom prilikom otvoreno govorila o ovom incidentu, te navela da je tada iste sekunde spakovala kofere i ostavila muža.

foto: Printscreen/Magazin In

"Znate kako, ljudi puno lažu. Lažem verovatno i ja, ali u životu je najbitnije suočavanje s istinom. Međutim, ako istinu kažeš drugome koji se nije suočio sa sobom, to je onda incident. Dogodila se ta neka svađa u kući s mojim tadašnjim suprugom, a završila se tako što me on udario, zbog čega sam ga odmah ostavila", ispričala je svojevremeno Nada u emisiji "Magazin IN".

foto: Promo

Još više od udarca, glumicu je zabolelo to što njena majka nije stala na njenu stranu, već je podržala zeta.

"Rekla mi je 'E, neka te je udario'', otkrila je ona pre nekoliko godina.

foto: Vladimir Šporčić

Iako se u ovim problemima našla tokom teškog perioda, devedesetih godina prošlog veka, Nada preko nasilja nije prešla i bila je sigurna u svoju odluku da će biti samohrana majka.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs/Najžena

Bonus video:

04:54 ŠURDA AKTUELAN I 40 GODINA NAKON PRVOG PRIKAZIVANJA! Nada Blam OTKRILA VELIKU NEPRIJATNOST sa snimanja: POBESNELA SAM!