OVO JE MAJKA TIJANE AJFON! Nikada nećete pogoditi čime se bavi, starleta svesna da su SVI U ŠOKU kada čuju njeno ZANIMANJE!

Majka starlete Tijane Maksimović, poznatije kao Tijana Ajfon, je vaspitačica, a jednom prilikom je i objavila njihovu zajedničku fotografiju na mrežama.

Kako ističe straleta mnogi ostanu u šoku kada saznaju čime joj se mama bavi.

- Nekad me ljudi pitaju zgranuto: "Tvoja majka je vaspitač?!" i ja im kažem: "Da, napravila je od mene čoveka!". Ona me je vaspitala da ne kasnim, da ne psujem, da ne vređam starije od sebe, osim ako to ne zasluže. Kad treba ja upotrebim jezik, ali moje ponašanje nije iz kuće nego je to zbog moje ličnosti - istakla je Maksimovićeva.

Inače, starleta je pričajući o proširenju porodice, jednom prilikom istakla da je uverena da će imati naslednika jednog dana.

- Imaću sina, a ako budem imala ćerku svakako je neću držati pod staklenim zvonom. Pa, je l' vi mislite da ću ja išta njoj moći da zabranim kada vidi mene ovako istetoviranu, sa grudima, sa usnama, pa još kad premota na internetu moje fotografije iz mlađih dana?! - rekla je Tijana.

Inače, starleta Tijana Ajfon osuđena je pre tri godine za podvođenje devojaka. Ona je uhapšena u Bjeljini zbog optužbi za bavljenje prostitucijom, zbog čega je u zatvoru provela mesec dana.

Starleta je rešila da stavi tačku na te navode i prizna šta je prava istina.

- Zato što sam javna ličnost, zato sam bila na udaru. Da sam bila obična osoba, to bi prošlo sa nekom prekršajnom kaznom. Nisam se bavila prostitucijom, niti sam osuđena da sam se bavila prostitucijom. Bila sam u zatvoru, krivično sam gonjena i optužena zato što su moje "jako dobre drugarice" rekle da sam ih podvodila. Ja sam osuđena kao da sam njih podvodila, kao makro. Ali, ja nisam to. Namontirale su me da bi izvukle svoje dupe, a ja da sedim u zatvoru mesec dana. Osuđena sam na godinu dana, ne idem u zatvor - rekla je Tijana Ajfon.

