PRVO GA OSUDILI A SADA MU SE IZVINJAVAJU! Osman brutalno udario na misicu zbog obmane sa Bogdanom, a sada se desio PREOKRET!

Bivša misica Jovana Ljubisavljević zakoračila je u vezu sa Bogdanom Srejovićem što je sada i javno priznala.

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

- Da, tačno je. Zajedno smo i lepo nam je, ali smo se mi dogovorili da tu našu privatnost ostavimo za naša četiri zida. Istina je, ali sve ostalo ostaje samo za nas - rekla je Jovana Ljubisavljević kroz osmeh za Republiku.

foto: Printscreen

Ubrzo nakon raskida sa Stefanom Karićem, počele su spekulacije da je Jovana u vezi sa Bogdanom, a Osman Karić je to javno i potvrdio.

Poznat po britkom jeziku i šaljivim pesmicama, opisao je detalje ljubavnog trougla, što je naišlo na osudu javnosti jer niko nije verovao u istinitost flertovanja Jovane i Bogdana.

Sada, kada je Ljubisavljeva priznala vezu sa Srejovićem, privatne poruke Karića preplavljene su izvinjenjima, kako je Stefan nedavno izjavio u "Premijeri".

foto: Printscreen/Premijera

Ovako je Osman objasnio detalje odnosa ovog trougla.

- Divan su par. U tome je stvar. Sad hejteri znate informaciju iz prve ruke. Poslednje veče kad Stefan reče da je kraj. Sedeli su u separeu, u ćošku je kutak, a Cecin bivši preko puta. Gledali se i smešili, flertovali, pa su i grešili. To veče se na Instagramu zapratili, bilo im je lepo, ni račun nisu platili. Stefan plaća... Da nije njega, ne bi imali ni gaća. Stefana su hejteri optužili, za to vreme njih se dvoje u tajnosti družili. Stefan jedva osta živ, sada znate da on nije ništa kriv. Mačak imaš lepu macu, lepe zube, konjsku facu. Izvini, po čemu si poznat? Izvini, nisam te prepoznao, Cecin bivši kažeš, aha - napisao je Osman jednom prilikom na Instagramu, a ova njegova objava se, nakon njenog priznanja da je u vezi sa Bogdanom, ponovo deli na društvenim mrežama.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Podsetimo, Misica je na Veliki petak farbala jaja i išla na pričest, a pripadnici sedme sile iskoristili su priliku i pitali je da li ju je izabranik Bogdan Srejović tog dana pratio u stopu.

- Da, bio je tu - sa velikim osmehom je rekla Jovana.

