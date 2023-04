"LJUBAV JE OBOSTRANA" Aca Bulić se hitno oglasio i progovorio o emocijama prema bivšoj, a evo šta mu na sve kaže ŽENA

Anu Ćurčić obasjalo je sunce kada je danas, na drugi dan Vaskrsa, u "Zadruzi" dobila pismo svoje prve ljubavi Ace Bulića, kao i mnoštvo poklona!

Zadrugarka se rasplakala i poručila Buliću da ga voli, a pripadnici sedme sile su ga kontaktirali kako bi čuli utiske.

- Gledao sam sve danas. Drago mi je da se Ana malo podigla, vidim da joj je prijalo to sve. Nadam se da će sada biti ona prava Ana! Srce mi je puno, ljubav je tu obostrana, nema tu šta! Drago mi je da su moje reči uticale na to da bude bolje. Dobila je sada vetar u leđa, to je i bila poenta čestitke. Mislim da čestitka nije iznenadila Zvezdana, a i nemam šta da ga komentarišem, ne interesuje me - poručio je Bulić.

Na pitanje kako njegova supruga reaguje na to što javno pruža podršku Ani i jedno drugom izjavljuju ljubav, Bulić objašnjava:

Svi znamo da je ovo sve prijateljski, podrška Ani, jedna vrsta "stop nasilju nad ženama", svi tako gledamo na to, nema tu šta. To je taj kontekst, a ne neki ljubavni. Ona ima poverenja u mene.

Aca je, kaže, u redovnom kontaktu sa Aninom decom.

- Čuo sam se sa njima, deca su super. Mislim da će se uskoro oglasiti. U kontaktu smo non-stop, situacija je sada bolja. Imaju stav da ne izlaze u javnost, to treba poštovati, ali vidi se da brinu za Anu, da im nije svejedno - zaključuje Bulić.

