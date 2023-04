"SMUČILO MI SE KAD SAM TO VIDELA" Majka Teodore Džehverović van sebe zbog ćerkinih GOLIH SLIKA i intimnog snimka

Nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija na kojoj je Teodora Džehverović potpuno naga, pevačica se oglasila i otkrila da slika na kojoj je gola nije originalna, već da je u pitanju fotomontaža.

Teodora je, naime, podelila fotografiju u istom ambijentu i na kojoj je zauzela istu pozu, ali je razlika u tome, što je Teodora na fotki koju je objavila obučena.

- Ovo je originalna fotografija. Ljudi ne ložite se - napisala je Teodora uz objavu na kojoj pozira u kupatilu.

foto: Printskrin/Instagram

Ubrzo nakon Teodore, oglasila se njena majka Gordana Džehverović koja smatra da joj aferu smeštaju ljubomorne kolege sa estrade.

- Iskreno da vam kažem, sad sam po*izdela, kruži neki snimak na TikToku, mi ni nemamo taj TikTok... Prošlog utorka se to desilo. Beži bre, povraćalo mi se kad sam to videla! Bilo mi je muka, ja mislim da mi je adrenalin bio hiljadu tog trenutka! Zvala sam Savu, rekoh: "Vidiš li to", i on se iznervirao - priča Gordana za Pink.rs i dodaje da se njena ćerka uvek iznervira kada se desi neka ovakva situacija.

- Nisam smela ni da je pitam. Znam da ona takve stvari sebi nikada ne bi priuštila, znam da se uvek toliko iznervira, da je tolio zaboli, kaže mi:"Šta me zoveš takve gluposti da me pitaš kada me znaš dobro", onda je nisam ni pitala. Šta da radimo, ljudi se bave svim i svačim, na sve su spremni - rekla je mama Džehva i dodala:

foto: Printscreen/Premijera

- To tako nekome padne na pamet, ljubomora, zavist, imaš ljude koji se bave samo time. Kome smeta Teodora? Pa, taj svet muzički, uvek tu postoji rivalitet ko je bolji, ko je gori. Pokušavaju na neki način da je oskrnave, ali mi dobro znamo ko je, šta je i kakva je ona. Nekada budem u šoku koliko ljudska glupost, zavist i pakost može da ide. To je cena njene popularnosti, cena zvezde, ipak je ona ni iz čega napravila nešto - zaključila je Džehverovićka.

kurir.rs/pink.rs

Bonus video:

00:14 Teodora Džehverović zavodi na društvenim mrežama