OVAKO IZGLEDA MARIJA MIKIĆ TIK PRED POROĐAJ! Pevačica sa stomakom do zuba pozirala u devetom mesecu: "Beba stiže"

Pevačica Marija Mikić broji sitno do porođaja, a sa svojim pratiocima na Instagramu podelila je fotografije i pokazala kako izgleda u devetom mesecu trudnoće.

Naime, Marija je pozirala u svilenom kompletu sa stomakom do zuba, te je dobila brojne komplimente na račun svog izgleda.

- Morala sam da obeležim ovaj ulazak u 37. nedelju trudnoće i da ne bude posle da ja nisam rekla, mislim da beba stiže brzo, a mamin osećaj retko kad prevari - napisala je ona u opisu objave.

Inače, Marija Mikić i njen suprug Jovan Panitć nedavno su kupili luksuznu nekretninu za koju su izdvojili 500.000 evra.

Njihova nova kuća ima oko 200 kvadratnih metara, koju su zamenili stanom. Tu odluku doneli su kada se pevačica prvi put porodila sa ćerkom Đurđom. Novoizgrađena kuća je u jednom nivou, baš kao u američkom stilu, a najbitnije im je bilo da su okruženi zelenilom.

- Kada smo se odlučili na ovaj korak, bili smo svesni da to neće moći da se završi brzo i da će nam trebati puno strpljenja, ali smo na to bili spremni. Najbitnije nam je bilo da pronađemo mesto koje ćemo moći da zovemo svojim domom. Sad nam sledi period selidbe i adaptacije na novi prostor, ali i uređenje kuće, čemu se najviše radujem jer u tome zaista uživam i već imam neke ideje kako će sve izgledati. Svesna sam da će mi sve to biti teže sada, s obzirom na to da treba da se porodim za dva i po meseca, ali Bože moj, sve su to slatke muke - istakla je za medije.

