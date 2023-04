"TATA MOŽE DA RADI NA TOME!" Ana PROZVALA Rastu, pa ŠOKIRALA odgovorom na pitanje o da li će raditi na POTOMSTVU

Ana Nikolić i reper Stefan Đurić Rasta od samog početka veze imali su buran odnos, a u jednom trenutku rešili su da stave tačku na svoj brak.

Oni su i nakon razvoda ostali u dobrim odnosima i to su oboje vrlo često isticali u medijima, čak su se povremeno i pojavljivali, kad je za tim bilo potrebe.

Sve je do skoro delovalo idilično i bajno, a onda su se nedavno pojavile nevolje u raju, kada ga je Nikolićševa javno prozvala na društvenoj mreži Instagram.

Nikolićeva je i sada javno iskoristila priliku da ga bocne, što se zasigurno reperu neće svideti.

- Da li bi želela još dece? - glasilo je još jedno pitanje za Anu.

- Bih, ali i ne bih. Ne znam kako bih volela još neko dete, jer u Taru sam zaljubljena, a nekad mi je žao što je sama. Tata može da radi na tome, pa da dobije po ocu rođake - govorila je Ana u emisiji Amidži šou.

Podsetimo, Rasta je svojevremeno otkrio da je brak sa Anom "pukao" od previše emocija.

- To je bio turbulentan odnos, ali ne u smislu da smo imali toliko svađa i problema. Naš odnos je bio kao neki spot koji nikako da se završi. To je bilo ludilo. Putovali smo, išli na žurke, konstantno smo živeli taj neki život. U jednom momentu to nije bilo nešto što je racionalno. To je bio momenat kad smo shvatili da ipak živimo ovozemljaske živote i da imamo po jedan život - rekao je on za medije jednom prilikom.

