VRATILA BI SE MIŠI BANANI! Ana Nikolić o sukobu s Natašom Bekvalac, poručila da Rasta LAŽE, a evo do kad je batalila ALKOHOL

Voditelj Ognjen Amidžić je prepustio "palicu" svojoj devojci Mini Naumović, koja je u svojoj rubrici "Pazi mina" ispitivala pevačicu Anu Nikolić. Ona je odgovorila na nekoliko škakljivih pitanja, koja su izazvala šok u studiju. Mina je objasnila Ani da će morati da pije neprijatan miks ukoliko ne bude odgovarala iskreno na pitanja.

- Ja više ne pijem. Ne zauvek, nego do Arene - rekla je Ana.

- Šta je istina o tvom odnosu sa Natašom Bekvalac i da li je došlo do zahlađenja? - pitala je voditeljka.

foto: Nemanja Nikolić

- Nema tu prelomnog momenta. To su događaji, dani, godine, pa podvučeš crtu. Prelomni je momenat kad smo dobili Taru, kad smo morali da prekinemo rokenrol stil života. Taj stil nije mogao u mojoj kući da se vodi - ispričala je pevačica.

- Da moraš da se vratiš nekoj od bivših ljubavi, da ti život zavisi od toga, ko bi to bio? - pitala je voditeljka.

- Ja se ne vraćam. Probaj, ostavi me, ako druga nešto lepše ima, ja sam samo jedna, ne vraćam se starim ljubavima. Nikad se ne vraćam na staro. Ja se ne vraćam na staro. Kad presečem u ljubavi, kad pređeš u crveno, ne interesuje me ništa, vidimo se nikad. Ali kako bih baš morala, Miša Banana - otkrila je Nikolićeva.

foto: Kurir Arhiva

- Koji je tvoj trenutni ljubavni status? - upitala je Mina.

- Nemam status. Ne ljubavni, nego nikakav. Sluškinja Tarina. I imam te progonitelje (poslovne saradnike), što me traže. Zamalo mi nisu zalepili umrlicu danas kad sam se uspavala. Nemam dečka, moramo da radimo. Volela bih da imam partnera, ali nažalost nemam. Javite se - poručila je Ana.

- Koji je najvažniji savet koji čuvaš za ćerku? - bilo je poslednje pitanje za pevačicu.

- Da ne bude ja. Već je lepa na mene, to šta priča Rasta on laže, kopija je mene. Ali volela bih da ima Rastine osobine, a da ne bude kao ja, jer sam ja iskrena, a to nije požoljne u današnjem svetu - odgovorila je Nikolićeva.

kurir.rs/republika

Bonus video:

00:15 Ana Nikolić objasnila svima kako je biti pijana ko letva