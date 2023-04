"NE ZNAM DA LI ĆU BITI TU ZA NJEGOV 18. ROĐENDAN" Voditeljka rodila u 48. pa iskreno o majčinstvu: Nikad ne bih rodila u 20!

Voditeljka Slađana Slavković u decembru 2021. godine rodila je sina Vuka, dve nedelje nakon što je proslavila 47. rođendan.

Zbog trudnoće u petoj deceniji nije dobijala negativne komentare, ali i da jeste, na njih se, kako kaže, ne bi obazirala.

„Dešava se situacija, donese ti kuma neko lepo piće i kaže ‘ovo da otvorimo za Vukov 18. rođendan’, a tebi naravno prođe malo kroz glavu ‘čekaj, čekaj, gde ću ja biti za njegov 18. rođendan, hoću li biti tu, koliko ću imati godina, hoću li biti tu da ga ispratim na fakultet’. To je neminovnost, ali nekako mi se čini da su to misli bilo koje majke, da žena od 20 i nešto godina ima zebnju da li će ispratiti veće parče životnog toka svog deteta. Ja sam naravno svesna da nije potpuno svejedno kada rodiš u ovim godinama i u nekim, da kažem, godinama koje su predviđene za rađanje i da je njihov put sa detetom duži. Ali dok onaj odozgo ne odsvira kraj niko ne zna koliko će zapravo biti ovde“, ispričala je gostujući u jutarnjem programu.

„Ja nisam ovde da propagiram rađanje u poznim godinama, neću ja sad nekoga da bodrim da čeka, to je individualna odluka, ja samo hoću da kažem majkama koje se odluče na to – to je vaša odluka i ne treba da vas zanima šta će sad neko tamo da priča.“

Slađana je dugi niz godina gradila uspešnu novinarsku karijeru, a kako priznaje, u svojim dvadesetim i tridesetim godinama nije bila spremna da se ostvari kao majka i da joj se trudnoća desila u pravo vreme.

„Da sam mogla da biram možda to ne bi bila 46, 47. godina, možda bi bio početak četrdesetih recimo, ali nikada ne bih početkom 20-ih, pa čak ni početak 30-ih, hajde da kažemo neke pozne tridesete još i bože pomozi. Ne mislim da sam bila spremna tada. Mislim da sam sada mnogo spremnija da budem majka, nego što sam bila tada. Ne mnogo, tada nisam ni bila spremna, zaista“, istakla je ona.

„Sada kada imam dete, ja moram da priznam da prepoznajem da kad se neko ne ostvari do određenih godina kao majka, da ima jedan određen otpor prema tome, da to kad izbegavaš da maziš decu, kad bežiš od njih, je negde i posledica toga što ti nemaš svoje dete. Sigurna sam da me sad gleda i neko ko nije majka i ne želi decu i kaže ‘ja apsolutno nemam taj poriv’, i ja to apsolutno poštujem. Ne mora svako da bude majka i ne treba svako da bude majka. Ne želim da sad neko pomisli ‘sve žene pate da budu majke’. Ne, ja ne mislim da bih bila nesrećna žena da se nisam ostvarila kao majka.“

