PAPARACO FOTKE IZ DŽAMIJE DEJANA DRAGOJEVIĆA! Pobednik Zadruge uhvaćen dok KLANJA, evo gde se nalazi!

Od kada je Dejan Dragojević otkrio da je promenio veru, javnost ne prestaje da prati svaki njegov korak.

Nedavno je posetio Meku kada je i priznao da je u islamu već 4 godine, još od perioda bračnog života sa Dalilom Dragojević.

Iz Meke je redovno postavljao fotografije i video snimke, kako bi svima predstavio čari Ramazana, Saudisje Arabije, ali i svojih osećanja nakon čuvenog priznanja.

Na svom Instagram nalogu otkrio je i svoje novo putovanje, ovoga puta u Novi Pazar, kako bi posetio džamiju.

Ekipa Paparaco lova mu je bila za petama i prvi put ga uhvatila kako "klanja", tačnije moli se Alahu.

Dragojević je jednom prilikom priznao da svakodnevno dobija pretnje zbog priznanja, ali ne mari za to kao ni za komentare pojedinih poznatih ličnosti koji su ga stavili na stub srama.

- Svi me znaju da sam bio surov i znao sam sa rečima da izvrnem naopako, jer uđem u srž svega toga. Tako je bilo i sa ovim. Čim sam stupio u vezu sa osobom koja je druge vere, pripisvali su mi sve i svašta. Tada sam istraživao da vidim kako da odbranim i tako dalje i kako sam krenuo da istražujem, krenulo je da mi sve sviđa. Ja sam čudan, zanimalo me je šta je smrt?! Kada sam krenuo da čitam, video sam da piše opširno i opisano u sitne detalje. Dobijam pretnje svaki dan, samo što mi babu na fiksni nisu zvali. Ja kažem, hanibal da ima instagram, ne bi takve poruke napisao. Malo pre mi poslao neki lik poruke neke, nema šta mi nije rekao, a on bio u Turskoj i slikao se pored džamije. Ljudi mešaju veru i nacionalnost, ja sam Srbin, ali sam se opredelio za islam - govorio je Dejan.

