EMOTIVNI BRODOLOM ZVEZDANA I ANE! Grcali u suzama i zauvek se OPROSTILI od zajedničkih 13 godina života! POTRESNO!

Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić posle maratonskog razgovora, svađe i suza uspeli su se da smire i nađu način da sve zaustave.

foto: Printscreen

- Samo me pusti, pošto misliš da si u pravu. Nemoj da me provociraš, slobodna si žena i ne zanima me sa kim se, za to se kunem u sve. Kunem se, imaj sreću. Ja bih ovde reagovao od ljubomore, a napolju me ne zanima. Poslednji put kažem za čoveka da budeš sa njim i da mi ne smeta. Neka ima 100 veza i da budete zajedno, meni to ne smeta ništa - govorio je on.

- P*pišali smo se zajedno, gotovo. Znači kraj, brate. Samo me pogledaj i ja te molim kao Boga, - dodala je Ana.

- To je moj prijatelj - rekla je Ana.

- P*pišala si me - rekao je Zvezdan.

foto: Printscreen

- Zašto si meni? - pitala je Ana.

- Zašto ti? - ponavljao je on i urlao.

- Ja sam loš, ali zašto ti? Zašto si ti loša? - vikao je on.

- Moraš da prihvatiš da je to to. Sj*bali smo se i to je to - govorila je Ana.

- Kako možeš? 20 godina me braniš, zašto ti? - dodao je on.

- Ispričali smo se, izbacili smo sve, a sad idi i smiri se - rekla je Ana.

- Spojili su se Moka i Slavka, kad izađeš osetićeš to. Ovako mora, a sad ustani da se smiriš i da se smirim i ja. Ne želim da praviš ništa, želim da se prošetaš - govorila je Ana.

- Nisam mogao da shvatim da ću ja tebe da mrzim. Ja sam loš, nisi ni ti svetica - rekao je Zvezdan.

- Vratili smo dugove iz prethodnih života, znaš da ti ja želim sreću - poručila je Ana.

foto: Printscreen

- Žao mi je svega, baš me briga za njih, žao mi je tebe i mene. Žao mi je tebe najviše. Mnogo mi je žao i biće mi žao, biće nam lakše kad odemo jedno od drugog,. Ja tebe ne mrzim, ja bih sa tobom pričao, ne mogu da ti pomognem, ja sam j*ban sa leve i sa desne, pa me napada neko za koga sam govorio da si iznad i tebe sam veličao, a ja ne mogu da se ne branim i da kažem da si ti svetica. Ti mene teraš da ja ratujem sa tobom. Nemamo svrhu sa pričom - poručio je Slavnić.

- Idi proštej, smiri se, idem i ja - dodala je Ana.

Kurir.rs

Bonus video:

00:44 Moka Slavnić se javno obratio sinu Zvezdanu