POBEDNICA PRVE SEZONE ZADRUGE PODIGLA PRAŠINU! Kija Kockar zabrinuta za Anđelu, a Slavniću poželela "KARMICU ZVANU MAJA"

Zvezdan Slavnić ponovo je šokirao javnost, kada je u ranim jutarnjim časovima imao odnos sa Majom Marinković, a onda imao žestoki okršaj sa Anđelom Đuričić, koja ih je zatekla u izolaciji.

Ovo je sve dodatno iznenadilo, zbog činjenice da je pre samo nekoliko dana Anđelu i Zvezdana podržao njegov otac, Moka Slavnić, koji im je javno poručio da se drže zajedno i idu protiv svih.

Ipak, došlo je do raskida, a nekadašnja pobednica Zadruge Kija Kockar oštro je prokomentarisala odnos Maje i Zvezdana, osuđujući što je on Anđeli tokom svađe uradio šamar.

Naime, ona je na Tviteru napisala sledeće:

- On je nju ošamario, a to je no no. Nadam se da će se skloniti više od njega i da sad kreće njegova karmica zvana Maja.

Nema sumnje da Kija redovno prati razvoj situacije između Zvezdana Slavnića, Anđele Đuričić, Ane Ćurčić i Maje Marinković.

