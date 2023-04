ANĐELA ZAVRŠILA ZAUVEK SA ZVEZDANOM?! Napustila zajedički krevet, pa za sve okrivila Anu: Spavala joj je sa mužem pre dva sata!

Anđela Đuričić napokon se smirila nakon haosa i obračuna koji je imala sa Zvezdanom Slavnićem, te je rešila da zauvek raskrsti sa njim.

Prvo je razgovarala sa drugaricama kako bi olakšala sebi a čak je uputila javno izvinjenje Slavnićevoj majci.

- Izvinjavam se teta Slavici ako sam juče bila loša prema vašem sinu - rekla je Anđela.

- Ti se izvinjavaš? Vas dvoje više niste zajedno? - upitala je Milica.

- Ti me stvarno to pitaš sad? Počelo je sve od one čestitke. Ovo je sve samo kap koja je prelila čašu - kazala je Anđela.

- Ja mislim da će te sad roditelji sad podržati - rekla je Milica.

- One su bile drugarice, e sad treba da dođe Ana i da se javi Maji da je pita kako je - rekla je Anđela.

- Pa i jeste, pitala ju je jutros kad su se srela - rekla je Milica.

- E, sad mi je drago jer to čujem. One su kraljice - rekla je Anđela.

Nakon razgovora tražila je kesu po Beloj kući kako bi spakovala stvari Zvezdana Slavnića i zvanično ga iselila iz zajedničkog kreveta.

Kada je završila pakovanje svojim cimerima je priznala da je zauvek završila sa njim.

- Samo da se skloni od mene. Ja sam stvarno presekla, koliko god da to suludo zvuči. Emocija je tu, ali kad ga vidim skrećem pogled jer ne mogu - govorila je Anđela.

- Možda se on sad pomiri sa Anom - rekao je Car.

- Njih dve su sve super, pričaju one - otkrila je Anđela.

- Možda gleda da nije Maja ta sa kojom joj je prevario, nego ti - govorila je Anđela.

- Ne može da joj bude drugarica, a spavala joj sa mužem pre dva sata. Još mi je lakše kad sam to čula - pričala je Anđela.

