Specijalne cene luksuznih hotela u Grčkoj – Travelland agencija je dostupna putnicima i u nedelju

AKCIJA – Dodatnih 5% popusta za celokupne uplate do 30. aprila. Aranžmani za letnji odmor u Grčkoj se već uveliku rezervišu. Kada su navike dobre, ne treba ih menjati. A veliki broj putnika naviklo je na usluge i odličan izbor hotelskog smeštaja iz ponude agencije “Travelland”. Izdvajamo luksuzne hotele sa dodatnim popustima ukoliko rezervacije izvrše do 30.4.2023. Zbog velikog interesovanja agencija će biti na raspolaganju svim putnicima i u nedelju 23.4.2023.

Hotel Cronwell Platamon Resort 5 * je savršen izbor za porodično letovanje. Smešten je na zlatnoj obali Egejskog mora u živopisnoj oblasti Platamonas (region Pieria). Od Soluna je udaljen jedno 100 km a samo 1,5 km od mesta Platamon. Cronwell Platamon Resort kreiran je specijalno za porodični odmor. Ovde ćete naći idealno mesto za dečiju zabavu, mir i tišinu za roditelje. Skladna kombinacija planinskog područja i magične obale prija svim generacijama.

Usluga u hotelu je all inclusive. Boravak je moguć već od 28.4. na 3, 4, 5, 6 i 7 noćenja po najnižoj cena od 189 evra.

Hotel koji možete koristiti takođe krajem aprila, tačnije od 27.4. je Kassandra Mare 4* koji se nalazi na 2 km od mesta Nea Potidea, a na samo 50m od predivne peščane plaže. Za 3 noćenja u hotelu sa all inclusive uslugom uz sopstveni prevoz, treba izdvojiti svega 99 evra. Tokom maja moguć je boravak na 7 i 10 noćenja po najnižoj ceni od 239 evra.

Od 1. maja dostupan je i hotel Porto Rio 4*, okružen zelenilom i smešten na posedu površine 35.000 m², a na samo 8 km od Patrasa. Nalazi se na samoj plaži i pruža all inclusive uslugu. Najniža cena od 319 evra odnosi se na boravak od 6 noćenja, dok je za 7 noćenja potrebno izdvojiti 369 evra.

Prelepim porodičnim sobama sa pogledom na more ponosi se i hotel Alexandros Palace 5*, lociran u oblast Tripiti, na 2 km od mesta Nea Roda i 5 km od Uranupolisa. Ni deci ni odralsima neće biti dosadno uz bogat hotelski sadržaj: dečije igralište, teretana, teniski tereni, odbojka na plaži, bilijar, basket, stoni tenis, aerobic i yoga, sportovi na vodi i časovi ronjenja uz doplatu. Možete povesti i svoje kućne ljubimce na odmor jer je hotel pet-friendly. Usluga u hotelu je polupansionska, a najniža cena boravka već od 16.5. iznos 219 evra (boravak na 7 noći). Za 10 noćenja najniža cena je 329 evra. Za sve rezervacije do 30.4. ostvarujete dodatni popust.

Ultra all inclusive uslugu ima novootvoreni hotel Ajul Luxury Hotel & Spa 5*. Lociran je u blizini mesta Agia Paraskevi na poluostrvu Kassandra, 100 km od aerodrome u Solunu. Od plaže je udaljen 700 metara. Svakog dana je hotel organizovao prevoz do plaže. Prelepa borova šuma u kombinaciji sa šljunkovitom plažom i prirodnim izvorima mineralne vode po kojima je regija Agia Paraskevi poznata učiniće da Ajul Luxury Hotel and Spa Resort vrlo brzo postane oaza mira i opuštanja. Njegova najniža cena je 339 evra za 3 noći boravka od 29.4, a moguć je I boravak na 4, 5, 6 i 7 noćenja.Naravno, ostvarujete dodatni popust ukoliko rezervišete mesto do kraja aprila.

Sve zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

