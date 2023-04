BOJANA PRAVO SA HEMIOTERAPIJE IDE NA SVIRKU! Pevačica sa osmehom na licu otkrila detalje BORBE SA RAKOM "Ide u lošem smeru..."

Hrabrost je drugo ime Bojane Barjaktarević koja je pre samo nekoliko dana ulepšala uskršnju emisiju „Nikad nije kasno“ kako svojom pojavom i glasom, tako i snažnim i motivacionim porukama koje je podelila sa celim svetom.

Iako mnogo nastupa, slobodno vreme za Žiku Jakšića uvek ima te je sa širokim osmehom ušetala u Grandov studio i evocirala uspomene iz perioda kada se ona takmičila.

- Pozvao sam Bojanu jer hoću da je vidim, nemam kad da je vidim jer puno radi i stalno je negde na putu. Bojana je inače bila trostruki pobednik jedne sezone „Nikad nije kasno“- sa ponosom je istakao Jakšić.

Na žalost, Bojana se po treći put bori sa rakom dojke, ali njena snaga i volja za životom su za primer mnogima. Uprkos teškim danima i posetama lekarima trostruka pobednica svakoga dana radi punom parom.

- Borim se kao lav! Nikad nije kasno mi je donelo mnogo bolju karijeru i puno više posla tako da se trudim da postignem sve, da odgovorim na sve zahteve. Trudim se i uspevam u tome, ma ne dam se ja - priznala je Bojana ne skidajući osmeh sa lica, a potom jednom rečenicom izazvala gromoglasan aplauz i neverovatnu emociju u studiju.

- Bila sam na hemoterapijama, sada sam trenutno na zračnoj terapiji tako da primim terapiju i idem na svirku. Ništa nije teško kada se hoće i kada se želi, sve se može.

- Tako je lutko moja, vidi kakva si mačka - sa ponosom je rekao Jakšić.

Podsetimo, Bojana je nedavno za Grand ogolila dušu o svom zdravstvenom stanju, ali i svemu onome što joj daje snagu da nastavi dalje.

- Trudim se da ostanem pozitivna i da imam pozitivnu energiju. Krenula sam sa zračenjima, već sam prešla polovinu terapije, ali ima još nekoliko do kraja. Prognoze lekara su dobre, krenuli smo sa rešavanjem problema, pa onda idu obavezne hemoterapije. Kada to rešite, onda idete na redovne kontrole i prati se stanje, da li ima nešto, da li se pojavilo ili nije… Trebalo bi da prođe pet do sedam godina da možete da kažete da ste se izlečili. To vam niko ne garantuje. Jaka volja i želja za životom sve pobeđuje, ja verujem u to - objasnila je Bojana, a potom otkrila kako se agresivne terapije odražavaju na njen organizam.

- Trenutno u lošem smeru, tako da kažem. Izgubila sam kosu, ugojila sam se zbog toga. Osećam neverovatnu glad, nemam limita. Stalno osećam glad, ali mi je lekar rekao da je to dobro i da ne treba da držim dijetu. Kilaža je počela da smeta mojoj kičmi. Kosa će porasti, ali to je nešto što mi je jako teško palo. Meni se to desilo dva puta. Bio je to veliki šok za mene, mislila sam da sam se izvukla iz problema, a sada sam upala u još veći. Biće to sve dobro, sve će se rešiti - rekla je za Bojana.

