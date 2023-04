BRAT ANDREANE ČEKIĆ OTKRIO SUROVU ISTINU! Nepoznati detalje iz perioda takmičenja u Zvezdama Granda: Udario sam kuma u lice!

Andreana Čekić, po prvi put je otkrila nepoznate detalje sa audicije za Zvezde granda i kroz šta je prolazila u najstresnijem periodu u životu.

Njoj je društvo, u toku razgovora pravio i rođeni brat Mile, koji je, kako ona kaže bio "glavna karika" njenog uspeha.

- On me dovezao na audiciju u Beogradu, i Mile je veoma doprineo mom razvoju kao pevača i umetnika. On me je, još kada sam imala 19 godina, naterao da se prijavim za jedno lokalno takmičenja, nakon čega sam počela da nastupam i imala sam svoj bend. Nikad mu ništa nije bilo teško, uvek me je bodrio, rekla je ona.

Mile se prisetio trenutka kada je Andreana prošla audiciju u Beogradu.

- Sa nama je bio Bojan, naš kum i neki drugari. U trenutku kada je prošla, bio sam toliko srećan, da sam skočio i okrenuo se ka njima i rekao " 'Ajde ustajte svi" i u tom trenutku sam rukom udario kuma u lice. I danas se sećamo tog događaja, rekao je Andreanin brat Mile.

Da potsetimo, Andreana se takmičila davne 2010.godine, i ostvarila zapažene rezultate u takmićenju za Zvezdu granda. Nakon toga, njena karijera kreće uzlaznom putanjom, a pesma koja je proslavila je duet "Cipele" sa Emirom Đulovićem.

