BRUTALAN ODGOVOR TAKIJA MARINKOVIĆA NA VRELE SCENE ĆERKE I ZVEZDANA: Anđelini roditelji treba da slave Maju Marinković!

Zvezdan Slavnić prevario je Anđelu Đuričić sa Majom Marinković, a oni su u izolaciji bili intimni.

foto: Printscreen

Njen otac Radomir Marinković Taki se do sada nije oglašavao, a sada je dao svoj sud o novonastaloj situaciji.

- Ja ne podržavam njihovu vezu, ona jeste moja ćerka, ali ta veza je osuđena na haos. On je nasilnik nad ženama a ja nasilje ne podržavam. Zamislite kako bih se osećao da tako nešto napravi mojoj ćerki… Trebali su da se zaustave na prijateljstvu, ali ovim je pokazao da Anđelu nikad nije ni voleo, već od prvog dana ga zanima Maja. Anđelini roditelji treba da slave Maju Marinković, jer im je spasla dete! Kad se "Zadruga" završi, da joj iznajme jedan apartman u Đenovićima i da joj kupe jahtu zbog ovoga - istakao je Taki.

foto: Nenad Kostić

Podsetimo, otac Zvezdana Slavnića, Moka Slavnić, oglasio se nakon što je njegov sin prevario Anđelu Đuričić.

- Nisam pogledao video snimak Zvezdanovog i Majinog odnosa. Žao mi je Anđele i što proživljava ovo, vidi se da je zaljubljena, razočaran sam, ali odgovaraće za isti, nadam se da je svestan šta je uradio. Bez obzira što mi je Zvezdan sin, uvek ću stati na njegovu stranu, ali ovaj postupak nikako ne mogu da opravdam. Krivo mi je i što Anđela ne može, jer je u Zadruzi, da vidi da sam se oglasio i potpuno je podržao. Ne opravdavam Zvezdana nikako, osuđujem, ali on je žrtva Maje Marinković, koja je pion Ane Ćurčić i Zorice Marković. Anđela ovo nikako nije zaslužila - započeo je Moka.

Moka se osvrnuo i na šamar koji je Anđela dobila od Zvezdana, nakon što ga je uhvatila u prevari.

- Bez obzira što ga je ona udarila prva, žensko je i još ima razloga za to, a on je trebao da do kraja ostane muškarac i ne uzvrati devojci. Ne opravdavam to nikako i svim srcem sam uz Anđelu u ovim trenucima, a Zvezdan, pošto je muško i uradio je to što je uradio, mora da odgovara za svoje postupke - bio je iskren Moka.

foto: printscren Zadruga

Kurir.rs/Republika/Blic

Bonus video:

02:11 Radomir Marinković Taki