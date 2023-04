Svaka reč o karijerama Željka Samardžića i Kaliopi je suvišna jer spadaju u najveće zvezde na prostoru Balkana.

Ljubav se prostire kroz sve njihove pesme, a sada je došlo vreme da ukrste note u duetu pod nazivom "Znam".

A kako je protekla njihova saradnja?

01:16 U GODINAMA SAM KAD SE LAKO RASPLAČE, UGLAVNOM ZBOG OVOGA! Željko Samardžić i Kaliopi ukrstili note: Ovo su imali da kažu za duet

- Ona je jedna lagana žena i ima neverovatnu dušu. Jedan veliki umetnik, mnogo je volim, ne samo ja, već i cela moja familija. Ona je onako omiljena u mojoj porodici. Sada sam u godinama kada se lako zaplače, a to je uglavnom uz neki film, a ovde bi suze bile zbog radosti - rekao je Samardžić.

Potom se i Kaliopi oglasila:

- Krenula je suza, onako sa strane. To je ona suza kada ne plačete, već emocija izađe. Onda osetim ja to, to je iskonski osećaj, to nema veze sa nekim svakodnevnim situacijama koje doživljavamo. Život nas nekako samleo u mašinu jer idemo svuda brzim tokom. Ova pesma me malo usporila.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs