ULTIMATUM! Devojka TRAŽILA od Amidžića da promeni bračni krevet u kom je spavao s Danijelom

Nova ljubav Ognjena Amidžića, njegova saradnica Mina Naumović, i dalje je tema broj jedan u domaćim medijima. Na površinu izbijaju manje poznati detalji iz njihovog odnosa u koje su upućeni samo njima bliski prijatelji.

Kako saznajemo, voditelj televizije Pink morao je da zameni bračni krevet u kom je spavao s bivšom ženom Danijelom Dimitrovskom, s kojom je bio deset godina u braku, i to zbog nove devojke. Ona se nedavno uselila u njegov stan na Dorćolu, u kom je Ognjen živeo s porodicom, a jedan od uslova za zajednički život bio je taj da se otarasi komada nameštaja koji Mina ne želi da upotrebljava.

- Mina deluje slatko i umiljato, ali je prava opasnica. Svesna je toga da je Ognjen imao život pre nje i to je sve u redu, ali joj smetaju neke materijalne stvari koje je manekenka koristila, na primer bračni krevet. Tražila je od Amidžića da ga se reši što pre. Nije imao kud, već je promenio nameštaj. Fotografisala se na novom nameštaju i nedavno tu sliku objavila na Instagramu. Nije samo krevet bio problem već i televizor i još neke sitnice, samo da bi bio mir u vezi. Takav je Ognjen, voli da udovoljava, a i svestan je da je njegova saradnica i izabranica mlada pa neće da je sekira i navodi je na misao da gaji neke emocije prema bivšoj ženi - priča naš izvor.

Prema njegovim rečima, Amidžićeva doskorašnja žena je iz starog stana u novi takođe prenela delove nameštaja, koje joj je voditelj bez problema ustupio. - Njemu je samo važno da je mir u kući. Materijalne stvari mu ne predstavljaju problem. Sve bi on dao ženama. Takav je. Danijela je preseljenjem odnela veći deo nameštaja koji su zajedno kupili, ali mnogo toga je i ostavila. Voditelj je ponudio bivšoj ženi da bira da li želi da ostane u stanu gde su do tada živeli ili da se preseli u novi. Ona se odlučila za preseljenje u novu nekretninu. Ali kako taj novi stan još nije bio završen, on se tada iselio i jedno vreme živeo kao podstanar. Bivša manekenka je ostala da živi u starom stanu s njihovim sinom sve do završetka radova u novom domu, kada se i definitivno preselila.

