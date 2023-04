MILENA VUČIĆ PROGOVORILA O PROBLEMIMA SA BOLEŠĆU! Pevačica nakon operacije stala pred kamere pa poručila: BUDITE DOBRI PREMA SEBI!

Milena Vučić prošla je kroz težak period nakon što je napipala promenu na grudima, za koju se ispostavilo da je bio benigni tumor.

foto: Printscreen

Ona se sada pojavila na jednom festivalu u Beogradu i svojim izgledom oduševila sve prisutne, te su na Milenin račun samo pristizali komplimenti.

foto: Printscreen

- Ja sam samopregledom otkrila da imam promenu na dojci koja je jako uticala na mene i promenila moj tok razmišljanja. To je jedan od razloga što sam odlučila da više ne čekam ni jedan trenutak, već da nastavim da se bavim onim što je moja ljubav. Taj period je za mene bio jedno malo teže stanje. Molim vas jednom mesečno pregledajte same sve što možete, to je najbolji način da sačuvamo svoje zdravlje. Treba trenirati, jesti zdravo, stres je taj koji nas pomera. Budite dobre prema sebi - rekla je Milena.

- Shvatila sam da niko ništa nije pričao o tome do trenutka kada sam ja progovorila o tome. U međuvremenu sam upoznala i one koje su imale i maligne promene i odstranjivanje dojke. Ostala mi je u sećanju slika jedne prelepe žene koja je bila rešena da pobedi sve. Ona je toliko nasmejana i opšutena jer je verovala da će sve biti uredu - kaže Milena.

Podsetimo, Milena je jednom prilikom opisala i kako je protekla operacija, koja je trajala oko sat vremena i to pod totalnom anestezijom, a pravo olakšanje nastupilo je kada je joj je stigao rezultat HP nalaza.

Kurir.rs/ Blic

Bonus video:

01:33:48 SCENIRANJE 16.04.2023. SASA POPOVIC