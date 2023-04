SVE SE TO ODRAZILO NA MOJE SAMOPOUZDANJE I RASPOLOŽENJE! Sanja Vučić o BOLESTI koja će je pratiti ČITAV život: Sve me je sustiglo!

Sanja Vučić godinama vodi bitku sa štitnom žlezdom a sada je gostujući u emisiji " Magazin in " govorila o svim problemima koje ta bolest nosi.

foto: Damir Dervišagić

- Ja sam nezadovoljna, isključivo zato što nikako ne mogu da smršam! Imala sam problem sa štitnom žlezdom i mislim da je to ustvari uzrok svemu. Ona mi se i deslila zato što nisam bila hrabra ranije, nisam se oglašavala, nisam pričala u svoje ime, izražavala svoje nezadovoljstvo i sve me sustiglo. Što je najgore od svega, u tom trenutku nisam znala da imam takve probleme. Sada se lečim, imam terapiju - rekla je Sanja u emisiji Magazin In, pa dodala:

foto: Kurir televizija

- Sve se to odrazilo na moje samopouzdanje i rapoloženje, a u tom trenutku smo krenuli ceo projekat sa grupom! Onda sam shvatila da svi negativni komentari, na primer, koje dobijamo kao javne ličnosti nisu vredni stresa. Ta osoba će jednu sekundu posvetiti tebi, i reći nešto loše ili napisati, i apsolutno više neće razmišljati o tebi. Nema onda potrebe da ja ceo dan provedem nervozna i ljuta razmišljajući o tome - otkrila je Sanja.

Kurir.rs/ Republika

Bonus video:

