SVI DETALJI VEZE SRPSKOG ASA I LEDI DI Boba Živojinović prvi put o odnosu s princezom Dajanom! I dalje mu NEUGODNO da priča o njoj

Slobodan Boba Živojinović, naš proslavljeni teniski as i suprug Lepe Brene, posle informacije u "Njujork postu” da prodaje kuću u Majamaju za skoro 17 miliona dolara, uz podsećanja na njegov odnos sa Ledi Dajanom, otkriva prirodu odnosa sa pokojnom princezom, ali i razloge prodaje nekretnine “zlata vredne”, kako je još kao sportista znao da će biti biznismen ali i kako se čuva brak sa pevačicom dok ih paparaci u stopu prate.

Boba o poznanstvu sa ladi Dajanom

- Bila je mi je velika čast što je došla i pratila, navijala za mene, na Vimbldonu kada sam igrao protiv Džimija Konorsa. Pre toga smo se upoznali na jednoj humanitarnoj egzebiciji. Iako je njena porodica imala ložu, ona je navijala sa tribina ali to nije bilo neuobičajeno jer su mnoge poznate ličosti tako radile. Mediji su od toga, naročito engleski, napravili nešto više. Malo mi je neugodno da i posle toliko godina opet se poteže ta priča, a ne bi se moglo reći ni da smo imali druženje, kaže Živojinović, a na pitanje kakva je bila ledi Di o kojoj su svi toliko pričali.

- Prirodna, nežna, normalna. Razgovarali smo tada oko sat vremena, bila je tu moja tadašnja supruga Zorica i sin Filip, koji je imao tri godine. On je sve vrme govorio: ti nisi princeza. To je bilo simpatično jer je valjda kao dete u tim godinama drugačije zamišljao princeze. Pričali smo o deci, Filipu i uobičajenim temama. Posle se to drugačije prenelo u medije i to uz neku moju izjavu koju nikada nisam dao. Kao džentlmen i da je bilo nešto nikada ne bih pričao o tome, a ne što zaista ništa nije bilo.

Boba je potvrdio da je tačan deo da prodaju kuću u Majamiju.

- To je tačno, kuća će uskoro biti potpuno gotova i odlučili smo da je prodamo. Mislim da će to biti kuća koja je u rekordnom roku sagrađena u Majamiju jer smo počeli gradnju prošle godine, a evo uskoro će biti gotova. Bivša teniserka Martina Navratilova je vrata do nas i njena kuća je građen skoro tri i po godine. Razmišljali smo da je iznajmljujemo, ali smo onda Brena i ja seli i dogovorili se da je ipak prodamo, pa ćemo sledeće godine graditi novu. Nas biznis više veže za Evropu, a šteta je da takva kuća i na takvom mestu bude prazna. Sa druge strane, nakon što se dogodila pandemija korona virusom ljudi su iz Njujorka počeli da se sele u Majami, i ovo je postala tražena destinacija za život. Uz obalu ima relativno mali broj kuća i cena im je u ovom trenutku dobra. Odlučio sam da iskoristim to, kaže Boba koji je od vrhunskog tenisera postao uspešan biznismen što je redak spoj.

- U sportu sam stekao kontakte koji su mi kasnije poslužili. Oduvek sam znao da je tenis mali deo života, ali me je naučio disciplini. Od 4. godine života sam imao isti ritam, ustajem, pa teren, turniri..znalo se kada i kako radim. Profesionalnu karijeru sam završio u 29. godini zbog povrede kičme i odjednom se probudiš i više nema tog ritma koji je trajao godinama, ali ti počinje život. I dok sam se bavio tenisom razmišljao sam o trgovini jer sam znao da će taj dan doći i ta razmišljanja su me možda koštala rezultata poslednjih godina. Ali, evo i posle toliko godina, ako ne računamo Noleta, niko nije stigao do polufinala “Grand Slam”-a. Sa jedne strane mi je drago, a sa druge ne što nema više mladih iz Srbije u vrhu. U svakom slučaju tenis mi je dao viziju za biznis kasnije, priznaje Živojinović koji je dobrim delom zaslužan i za uspeh “Grand” produkcije, koja je bila samo deo onoga što su radili u regionu, a koji su takođe, reklo bi se, prodali u pravom trenutku.

- Čoveka održava rad i zadovoljstvo. Naporno mi bude, dosta putujem. Sa druge strane i Brena dosta nastupa ali je ključ u tome da radite ono što vam pričinjava zadovoljstvo. Tu je i biznis sa vinima i čarape “Lady B” koje se probijaju na svetsko tržište. Deca nam dosta pomažu, a planiramo da čarape širom sveta promovišu poznate ličnosti iz sveta glume i muzike. Sve to zahteva puno putovanja, kaže Boba koji sa suprugom sada ima i poslovnu saradnju.

- Nas dvoje smo u braku uspeli da nadogradimo svako sebe pojedinačno ali i nas kao par. Sve što smo postigli, postigli smo sami, svojim kapitalom i rukama. Ulagali smo pametno ali nam je uvek porodica bila na pravom mestu.

