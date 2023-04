"SLAGALI SMO SAŠU POPOVIĆA I GRAND" Roker prošao kroz PAKAO zbog alkohola, nije se TREZNIO, a on ga TAJNO posećivao na klinici

"Zvezda Granda" Aleksandar Josifovski, čija životna priča je rasplakala mentora Đorđa Davida, otvorio je dušu i otkrio kako mu je roker pomogao.

Naime, Aleksandar je imao ozbiljnih problema sa alkoholom i nije se trenzio, a zbog Davida je prestao da pije i povratio svoju energiju.

- Kako je sve počelo? - pitala je Jovana.

- Sve je počelo u tinejdžerskom dobu, da se vidi, da se proba. U svetu muzike je dostupnost toga svugde. Glavna činjenica je i to što je alkohol legalan. Ipak, treba negde da se to kontroliše. Moja priča je, kao tinejdžer sam imao bend, počeo sam sa 15 godina da se bavim muzikom, a nisam odmah postao alkoholičar. Jedna stvar je, moja situacija je bila spontana, idemo, sviramo, tako sam upao. Ja sam voleo alkohol, uživao u tome, na kraju je došlo preterivanje - započeo je Aleksandar.

- Ne znam kako je došlo do toga, ali dopalo mi se previše, onda je usledio problem. Hoću da kažem da nisam pio nesrećan, nego sam pio od sreće. Ali kako god da je, previše je i vodu da popijemo, a tek alkohol. Sve je spontano krenulo - dodao je on.

- U kom momentu si priznao sebi da si alkoholičar? - pitala je Jovana Jeremić.

- Prvo sam sebi čovek treba da prizna problem, da bi pomogao sebi. Bila je ta početna priča, a četiri godine ima kako sam ušao u "Zvezde Granda". Bila je ta prva sezona gde sam ispao u četvrtfinalu. Sledeće godine sam se prijavio, a tad sam pio. Stvari nisu išle najbolje, to je bio neki moj teret, nisam to znao tad, živeo sam u iluziji. Neke stvari su dosta interesantne, da iluziju pretvoriš u realnost. Uvek ću da kažem, ko zna da pije, neka pije, ko ne znas, neka ne pije i to je kraj. Alkohol je uvek dostupan. Meni su "Zvezde Granda" promenile život - istakao je pevač kod Jovane Jeremić u jutarnjem programu.

- On je došao na nagovor porodice, Đorđe je prepoznao da problem postoji. Prvi zadatak je bilo motivisati ga - istakla je Sonja Pantović, koja mu je pomogla u lečenju.

- Đorđe David je dolazio u kliniku - ispričao je pevač.

- Da, Aleksandar je odbijao da primi blokator, Đorđe je došao da ga nagovori - otkrila je Sonja.

- Slagali smo Popovića i Grand da smo u Australiji. Dok sam tamo bio, Đorđe se javio i rekao mi da se ne brinem, samo da rešimo problem. Preskočio sam kao krug zbog pasoša, posto sam ja rođen u Australiji. Bila je priča da sam u Australiji, a bio sam na klinici - dodao je Aleksandar.

- Ja sam svestan da mogu bez alkohola, sviram, idem po kafićima, moj bend je tu, svi piju, ja pijem vodu! To je to. Sad smo bili pre neki dan, oni piju, kažu meni je sigurno dosadno, ja im kažem: "Popijte vi još pa da me stignete" - ispričao je Josifovski.

