Dragana Katić, voditeljka emisije "Nikad nije kasno", otkrila je u svom gostovanju kod voditelja Ivana Gajića koliko je teško bilo započeti rad na televiziji u njenom vremenu.

Voditeljka je u Pulsu Srbije objasnila da su u to vreme postojali kriterijumi koje je trebalo zadovoljiti kako bi se dobilo mesto na televiziji.

foto: Kurir televizija

- Tada su postojali kriterijumi koji su morali da se zadovolje. Ja sam običnim konkursom došla. Išlo je nedeljno popodne tadašnje SFRJ iz beogradskog studija su tražili mlade i talentovane da pošalju svoju biografiju i fotografiju. To se sve stavljalo u koverat i slalo. Slalo se na Takovsku 10, na zabavni program. Tada je stiglo na hiljade prijava i nekih 20 do 30 ljudi su pozvali kao uži izbor. Među njima sam bila i ja - rekla je voditeljka i dodala:

04:18 MEĐU 1.000 BIOGRAFIJA, JA SAM UŠLA U UŽI KRUG, A TAMO SU TRAŽILI SAMO OVO! Ispovest Dragane Katić o svojim televizijskim počecima

- Ušli smo u studijo, dobili vest koju smo trebali da pročitamo i onda posle toga da prepričamo gledajući u kameru. Tada je postojala komisija zaista eminentnih ljudi Televizije Beograd koji su ocenjivali ko može da prođe. Prošlo je nas par i to je bilo to. Ništa strašno ili nemoguće, ali su samo bili kriterijumi koji su morali da se zadovolje. Kod mene je presudan kriterijum bila dikcija, komunikacija i ta vrsta prepričavanja koju sam u krajnju ruku učila u školi.

foto: Kurir televizija

Voditeljka je takođe otkrila da ju je majka savetovala da završi fakultet i postane profesor srpskog jezika. Međutim, ona je bila uporna u svojoj želji da se bavi televizijskim poslom, što joj se ostvarilo.

- Majka je smatrala da treba da završim fakultet, da diplomiran književnost, da budem profesor srpskog jezika, da predajem, imam porodicu i vodim smiren uobičajan život. To je bila njena želja i godinama se protivila. Bila je sigurna da ću ja to da ostvarim. Ja sam bila uporna u svojim željama jer sam to želela od svojih 6, 7 godina. Prva priredba kada sam imala 7 godina kod učiteljice morala sam ja da vodim i to sam odgurnula sve oko sebe i rekla da ja moram to da radim. Bog mi je eto uslišio želju, a ja sam se trudila i radila na tome.

VIDEO

Dragana Katić je danas poznata kao jedna od najuspešnijih voditeljki u Srbiji, a njena emisija "Nikad nije kasno" je veoma popularna među gledaocima. Njen primer pokazuje da se istrajnošću i radom mogu ostvariti ciljevi, bez obzira na prepreke koje se javljaju na putu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs