A BILI SU KO PRST I NOKAT 16 GODINA! Ovo je razlog zašto je puklo veliko prijateljstvo Cece i Saše Vidića

Saša Vidić (53), modni kreator, preminuo je iznenenada u KBC Bežanijska kosa, a kako je Kurir prvi pisao, uzrok smrti je sepsa.

Vest o njegovoj smrti odjeknula je u javnosti i potresla mnoge, a njegovi prijatelji i kolege su se opraštali emotivnim rečima od njega.

Mnogi su čekali reakciju Svetlane Cece Ražnatović, s kojom kreator poslednjih godina nije bio u dobrim odnosima, iako su pre toga 16 godina sarađivali i bili veoma bliski prijatelji. Pevačica nije komentarisala iznenadnu smrt bivšeg prijatelja.

foto: Damir Dervišagić

Prvi šok nakon prekida prijateljstva bio je Vidićev prelazak u ''tabor'' Jelene Karleuše koja je godinama na sudu sa Svetlanom Cecom Ražnatović i poznato je koliko se njih dve nepodnose, što je bio nož u leđa Ceci. A onda je samo nastavio da iznosi prljav veš o pevačici i da je vređa, kako nju, tako i njenog pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana i njenu decu, a neretko ju je nazivao ''crnom udovicom''.

Prozivao ju je i zbog pevanja na romskim svadbama, zbog čega su pevači stali u njenu odbranu, između ostalog i Andreana Čekić koja mu je poručila da prestane da kuka za novcem i da je nije izdao, da bi kao nekada i on dobio deo tog novca.

I dok ju je on blatio gde god je stigao, Ceca je ostajala dosledna sebi i svojim stavovima,nije komentarisala njegove optužbe na njen račun, ćutala je godinama i tako je bilo do samog njegovog kraja.

foto: Nemanja Nikolić, Marina Lopičić

Vidić je jednom prilikom otkrio razloge njihove svađe i kraja prijateljstva za koje su svi verovali da je iskreno i pravo.

- Sve se desilo 2018. godine, na proslavi njenog rođendana. Hteo sam ja još godinu dana ranije da prekinem celu tu priču, ali kao ajde. Onda je jednom izogovarala moje jako dobre prijatelje i tad sam rekao dosta. Pet puta sam joj rekao da ne priča o mojim prijateljima, i ona svaki dan ponavlja. Onda jedan njen prijatelj, da ga tako nazovemo, zove da vidi kao šta je bilo, da nas miri. Ja mu lepo objasnim da ja nisam podguzna muva kao on i da ne zavisim od nje kao on. Ja znam sve, informacije sve dolaze do mene jer ljudi znaju da ja ne ćutim. Ljudi pričaju da smo bili nerazdvojni 18 godina, što nije istina, nego 16 - izjavio je tada.

Ceca nikada nije loše govorila o Vidiću Za razliku od pokojnog Vidića, Ceca nikada nije komentarisala njihovo prijateljstvo, niti je odgovarala na njegove izjave. - Uopšte ne želim da ulazim u tu priču. Nikada nisam bila neko ko priča o drugima, pa neću ni sada. Vidić i ja imamo 18-godišnje prijateljstvo i na to niko nikada ne sme da pljune. Nikada! A da li se između mene i Vidića dešava nešto je isključivo samo između nas dvoje - rekla je Ceca svojevremeno.

kurir.rs/republika/svet

Bonus video:

07:06 CECA JE CRNA UDOVICA! Saša Vidić za Kurir tv otkrio sve njene MRAČNE STRANE: Bila je devojka Šiptara, OBOŽAVA KRIMINAL!