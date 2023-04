VIDIĆ U STANU IMAO SAMO 2 STOLICE! Otkrivamo ŠOK DETALJE poslednjih dana života kreatora: OSTAVLJEN NA CEDILU od svih! TUGA

Vest da je poznati modni kreator i stilista Saša Vidić iznenada preminuo u ponedeljak u 53. godini šokirala je region.

Prema rečima našeg izvora, Saša je poslednje dane života proveo u nemaštini.

- Čuo sam da je bio u jako lošoj finansijskoj situaciji u poslednje vreme. Priča se da su ga svi zaboravili i ostavili na cedilu. On kakav je, nije se žalio niti je od nekoga tražio pomoć. A bila mu je potrebna. Navodno, kad je Hitna pomoć došla u stan, tamo su zatekli samo dve stolice. Da li je sve zbog nekih dugova prodao ili šta li je u pitanju, više nije ni važno. Planirao je i da se preseli u Italiju. Mnogo su se ogrešili o njega. Nisu ga voleli zbog britkog jezika, ali to je bio on i nikad ništa nije radio iz zle namere - završava naš izvor.

Inače, naša redakcija došla je u posed jedne od poslednjih audio-poruka koje je pokojni Vidić poslao prijatelju neposredno pred smrt, a koja ledi krv u žilama. Saša je na pitanje kako se trenutno oseća samo kratko odgovorio:

- Živ sam još! - odgovorio je tada Vidić.

Podsetimo, Saša je rođen je 1971. godine u selu Mlaka u Hvatskoj. Jedno vreme živeo je u Banja Luci, da bi se potom preselio kod ujaka u Beograd, a kada je pobegao od rata u Bosni kao izbeglo lice. U srpskoj prestonici izgradio je karijeru.

Tokom svoje karijere sarađivao je sa mnogima sa estrade. Između ostalog sa Jelenom Karleušom, Svetlanom Cecom Ražnatović, Darom Bubamarom i Viki Miljković s kojima je ulazio u sukobe. Bez dlake je govorio o njima, a sa većinom se i sudio zbog britkog jezika.

