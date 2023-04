KAJA OSTOJIĆ SA 16 GODINA BILA PRVI IZBOR ZA PEVAČICU GRUPE ĐOGANI FANTASTIKO! Sada otkrila kako joj je Vesna PREOTELA MESTO

Kada se pogleda karijera popularne pevačice Vesne Đogani i značajno mesto koje zauzima na muzičkoj sceni, malo ko bi pomislio da se njena pevačka karijera sasvim slučajno desila.

Naime, Vesna je dobila priliku da postane pevačica popularne grupe "Đogani fantastiko" nakon što se pevač Đole Đogani razveo od svoje supruge Slađane. Vesna se tada bavila plesom u njegovoj školi. Međutim, kako tvrdi izvor blizak denseru, Vesna nije bila prva izbor za novu pevačicu.

Naime, Đole Đogani je dugo tražio novu pevačicu i posle meseci pregovora, odlučio je da organizuje poslednju audiciju za Katarinu Kaju Ostojić, koja se u to vreme bavila pevanjem. Međutim, na putu u Novi Sad, gde je trebalo da se održi audicija, Đole je odlučio da pusti svoje nove pesme i pevačici Vesni Đogani zatraži da mu otpeva jednu pesmu. Vesna je pevala tako dobro da se Đole odlučio da joj ponudi mesto pevačice grupe "Đogani fantastiko".

Iako je u prvom momentu bila zbunjena, Vesna se brzo snašla i pokazala da je to bila dobra odluka. Nedavno je i Vesna potvrdila ove navode u emisiji "Ustanak".

S druge strane, Katarina Kaja Ostojić gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se osvrnula na ovaj događaj i navela da se sve to dešavalo devedesetih, dok je još bila u srednjoj školi.

- Ja sam rodila Nikolinu 2002. godine, znači da je to bilo sigurno devedesetih odnosno pre 2000. godine. Bila sam u srednjoj školi i imala sam 16 godina. Đole je tada tražio novu pevačicu i mi smo se dogovarali. On je upoznao i moje roditelje jer sam bila maloletna. Maltene smo se sve dogovorili. Inače, primetio me je u "3K dur". Ja sam te pesme i krenula da pevam u studiju. Međutim, ja sam bila klinka i nisam znala kako da uklopim školu u sve to. Ni moji kada su malo bolje razmislili nisu bili za to - rekla je Kaja i dodala:

- Đole je tako jedan dan mene nazvao, kada sam baš bila u tom nekom raspoloženju u smislu da ne znam kako da mu kažem da bi sačekala sa tim. On je baš u tom trenutku meni rekao da se ispostavilo da njegova igračica super peva i da misli da je bolja varijanta da krene sa njom jer ona zna da đuska. Ja nisam imala pojma da đuskam, to mi je tek bila noćna mora. Tako da nam je u tom trenutku sve leglo i ispostavilo se da nam je najbolja odluka bila da to bude Vesna. Nije mi žao jer u tim godinama nisam znala ko mi glavu nosi.

Ovaj događaj je dokazao staru poslovicu "Nije kome je rečeno, već kome je suđeno", koju su pevačice Vesna i Kaja na svojoj koži najbolje osetile.

"3K dur" Emisija koja se emitovala na Trećem kanalu predstavila je javnosti mlade i ambiciozne pevače, a među njima su se našle dame koje danas spadaju u najveće zvezde naše zemlje.

