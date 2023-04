SVI DETALJI INTIMNE CEREMONIJE VENČANJA TAMARE MILUTINOVIĆ I DARKA JEVTIĆA! Pevačica otkrila POL bebe a evo da li je UZELA PREZIME

Pevačica Tamara Milutinović i fudbaler Darko Jevtić izgovorili su sudbonosno "da" i Novom Sadu, gde je održano građansko venčanje.

Kako je Tamara u drugom stanju, par je na današnji dan otkrio i pol bebe. Naime, iznad mladenca i svatova prošao je helikopter koji je pustio roze dim. Pevačica Aleksandra Mladenović podelila je na svom storiju trenutak kada su okupljene zvanice saznale da Tamara nosi devojčicu.

Pevačica je uzela i prezime svog supruga.

- Ja se izvinjavam porodici Milutinović, ali Jevtić - rekla je Tamara matičarki.

Inače, i Milutinovićevoj je danas rođendan, pa su ovaj datum verovatno i odabrali da bude dan njihovog venčanja.

Tamara i Darko sledeće godine napraviće veliku svadbu za brojne prijatelje i kolege uslediti posle porođaja, na proleće ili leto.

- Darko i ja smo se upoznali preko Instagrama. Lajkovao mi je fotografije na ovoj mreži, pa nas je sudbina spojila. Zapravo nismo se pratili, a on mi je pisao sa svog pravog profila, odgovorila sam posle pete poruke, a to je trajalo oko dva meseca. Nije on bio moj fan, poznavao je zajedničke prijatelje, preko njih se raspitivao o meni. Zahvaljujući njima smo se sreli u Beogradu, jer on jako retko dolazi u Srbiju, a počeli smo da živimo zajedno posle 15 dana - pričala je pevačica.

