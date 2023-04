NOVA DRAMA TANJE SAVIĆ: Pevačicu 11 godina mlađi dečko ostavio zbog RODITELJA?! OČAJNA

Tanja Savić bila je navodno u vezi sa Muhamedom iz Bijeljine koji je 11 godina mladi od nje zbog čega su njeni roditelji navodno napravili problem i rekli da ne podržavaju tu ljubav, tim pre što je on musliman.

Kako nisu hteli da čuju za njega i pevačici su svaki dan govorili da treba da ga ostavi, Muhamed je sam prelomio i raskinuo vezu. Tanja je očajna i jako je ljuta na svoju porodicu, a najviše na majku Živanu jer joj nisu dozvolili da bude srečna.

"On je jadan pokušao da balansira i mislio je da će vremenom njeni otac i majka da popuste i shvate da on Tanju drži kao malo vode na dlanu i da je ona sa njim konačno srećna.

Kako se to nije desilo, svaki dan su sve i svašta govorili Tanji, čak su počeli i da odbijaju da čuvaju njene sinove kako se ona ne bi vidala sa tim momkom on je rešio da preseče i ostavio je. Tanja je plakala i govorila mu je da je mišljenje porodice ne zanima, ali on je takav, smatra da ne treba da bude sa roditeljima u svadi i zato se povukao. Tanja se ne miri sa raskidom i pokušava da održi kontakt sa njim, ali mislim da od pomirenja nema ništa. Ona je baš ljuta na svoje i nakon što je dečko ostavio ona se baš posvadala sa majkom i tatom.

Smatra da je zaslužila da nakon svega što je prošla sa Dušanom u braku ima pravo da bude srećna. Ne može da razume da njeni ne prihvataju Muhameda samo zato što je druge vere", kaže nam izvor blizak Tanji i dodaje: "Mnogo je neraspoložena, ali nikako ne prihvata da je ostavljena i to sve zbog roditelja. Uopšte sada ne priča sa njima, a oni veruju da je ovako najbolje i da će je ljutnja proći", završava izvor.

