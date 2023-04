ZVEZDAN TOTALNO RASKRINKAO BULIĆA! Slavnić: Tvoj Aca te vezivao i maltertirao ZLA osobo!

Zvezdan Slavnić na sve načine pokušava da dokaže kako je Aca Bulić fizički i psihički zlostavljao Anu Ćurčić dok su bili zajedno. Naslednik Moke Slavnića nedavno je otkrio da je biznismen frizerki gasio cigarete po telu o čemu je Kurir već pisao, a sada je otišao korak dalje i detaljno opisao kroz kakav pakao je prošla dok je bila sa njim u vezi.

Ana je započela žustru svađu i provocirala je Slavnića:

- Ja ovde mogu da iznesem šta god ja želi, sve što sam iznela je apsolutno istina. Kao slobodna žena iznosim šta god želim - zapretila je Slavniću.

foto: screenshot Pink tv, Instagram, Shutterstock

On joj je kroz osmeh odbrusio:

- Ne znam ko se unervozio. Sve si ti rekla. Ana istina - dobacio je Zvezdan.

Ona mu je zapretila:

- Ti treba da se plašiš, oko svega treba, nećeš me isprovocirati - rekla je.

Slavnić je Anine reči ozbiljno shvatio:

- Ti meni pretiš,oooo jer je porodica Bulić iza tebe? Jao nemoj molim te evo živ sam se usro - upitao je Zvezdan

Ana je nastavila da ga provocira:

- Je l si u frci. Što te toliko boli Aca- insistirala je.

foto: Dragan Kadić, Ana Paunković

Zvezdan je potom žestoko otkrio:

- Šta me boli taj tvoj? Ti si ... ne znam ni kako se to naziva da posle svega ti se viđaš sa njim. Ti si jedna lažov, zla osoba i to baš kažu oni ljudi koje si nekoliko puta pomenula. Bulićka, alo Bulićka - čačkao je.

Ona je potvrdila da je uvek volela samo Acu.

- Naravno uvek sam bila. Uvek te je boleo Bulić. Svi znaju da sam Acina i opet dođem na Anu Acinu, to te ceo život boleo - tvrdila je.

Slavnić je otkrio da je Ana bila žrtva koja je ćutala na nasilje u porodici:

- Jao, sirotinjo i Bogu si teška! Pa šta on mene briga ja sam je*o njegovu devojku,ne on moju. Jesi sad si Ana Acina idi da objasniš deci kako ti je gasio cigarete na ruku. Hoćeš da objasniš deci kako te zlostavljao, kako je šetao sa pet riba pored tebe. Jesi Bulićka tukao te i vezivao, maltretirao, da, da. Teško da se kontrolišeš na monstruozne lažeš. Budalo jedna maltertirao te samo tako - ispričao je Zvezdan pozivajući se na to da mu se ona lično žalila dok su bili u velikoj ljubavi.

Kada je videla da je vrag odneo šalu i sama je potvrdila da je Aca bio nasilan:

- Tako je gasio mi je cigarete po celom telu. Nemoj ti da bribeš. Ti samo cepaj po Buliću - ironično je rekla.

E.K.

01:28:36 SCENIRANJE 23.04.2023. MIRKA VASILJEVIC