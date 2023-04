SVI SKANDALI MITRA MIRIĆA Imao problem sa alkoholom, pratile su ga afere, a NJU je silno želeo da odvuče u krevet

Pevač Mitar Mirić naišao je na osudu voditeljke Dušice Jakovljević zbog spota sa duplo mlađom ženskom osobom i zbog onog što prezentuje.

Naime, on je imao vrele kadrove sa devojkom, a Dušica je bila zgrožena prizorom.

- Je l' vas nije sramota? Objasnio je kako matorac od 66 godina obećeva klinki kule i gradove da bi bila sa njim - i ova mučenica... Zgrožena sam. Muka mi je - napisala je ona javno.

Inače, Mitrov živor obeležili su brojni skandali. Poznato je da je Mitar godinama imao problem sa alkoholizmom, a nedavno se pisalo kako je demolirao jedan hotel dok je bio pod dejstvom alkohola.

Ovaj događaj odigrao se pre nekoliko godina dok je Mirić još konzumirao alkohol gotovo svakodnevno. Dešavalo se često da napravi ispade, o čemu se ranije pisalo, ali ipak je ovakav incident nezapamćen.

- On je, ko zna čime, napravio ogromnu rupu sa gornje strane televizora i još sipao dva litra soka u rupu. Pa je sok prošao na pod i napravio čitav karambol. U sobi gde je spavao bile su i ugašene cigarete na tepihu, ceo stan je bio urnisan. Organizator je počeo da viče na Mitra, a on se pravdao kako se ničega ne seća, pa se onda izvinjavao. Tad su se dogovorili da više ne sme ni kap alkohola do kraja turneje da okusi, inače će raskinuti ugovor, zbog čega bi morao da plati penale. E, to ga je opametilo, pa više nije pio. Ubrzo je potpuno ostavio alkohol i, koliko vidim, sad je drugi čovek - dodao je sagovornik.

Međutim, Mitar nije bio u centru skandala samo zbog poroka, već se dešavalo da je bio akter mnogih afera.

Naime, transrodna pevačica Elektra Elit iznela je šok tvrdnje da je pevač zahtevao usluge od nje.

- Neću da kažem sa kim sa javne scene sam imala s*ks, ali pisao mi je jedan narodni pevač, neću da kažem sad koji, ima otprilike već 55 godina, i pitao me za s*ks i nisam mu odgovorila! Mislim, mogu da kažem ko je! Pisao mi je Mitar Mirić i nisam mu odgovorila jer se ja ne bavim prostitucijom u svojoj državi. On nije moj tip - pričala je ona.

Takođe, folker se nedavno našao u centru skandala nakon što su na mrežama procurile poruka koje je slao nepoznatoj devojci.

" Poz" napisao je on, a onda potom "Odakle je Dajana" - piše u porukama koje su osvanule na društvenim mrežama.

U medijima je 2019. osvanula vest da je pevač navodno u vezi sa izvesnom Draganom, iako je godinama u braku sa suprugom Suzanom, što je pevač demantovao.

- To ona radi da bi sebi digla cenu. Snimiš joj spot, a ona to zloupotrebi, pa slika, i tako. Idemo dalje. Nema od toga ništa! Šta će mi žena reći - govorio je Mirić, koji je više puta uhvaćen kako razmenjuje poruke sa devojkama.

