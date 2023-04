SVI DETALJI BAJKOVITOG VENČANJA: Tamara i Darko pukli 30.000 € na venčanje na SALAŠU, jedan detalj sve ODUŠEVIO

Pevačica Tamara Milutinović udala se u tajnosti, a sudbonosno „da“ izgovorila je svom dugogodišnjem partneru i fudbaleru Darku Jevtiću na rođendan.

Građansko venčanje organizovali su u Novom Sadu, a celodnevna proslava održala se na salašu u blizini tog grada. Kako kaže izvora bliskog paru, Tamara i Darko nisu štedeli ni na čemu, te je svaki detalj bajkovitog venčanja do tančina isplaniran, a za celokupnu organizaciju mladenci su izdvojili 30.000 evra.

- Tamara i Darko su obratili pažnju na svaki detalj, a venčanje su dugo planirali jer su želeli da sve bude savršeno. Datum je simboličan, tako da je odluka pala da u jednom danu proslave venčanje, Tamarin rođendan i onaj svakako najlepši deo - otkrivanje pola bebe - rekao je izvor i dodao da je ideja bila da svojim gostima na originalni način saopšte najlepše vesti bila zajednička.

- Sve do samog venčanja Tamara i Darko su samo sa najbližima podelili vesti da će postati roditelji, a budući da dugo to neće moći da drže u tajnosti, pala im je na pamet ideja kako da to podele sa svima. U jednom trenutku iznad zvanica je proleteo avion koji je iza sebe ostavio roze trag i tako su svima poručili da čekaju devojčicu - rekao je izvor.

- Međutim, tu nije bio kraj iznenađenjima. Budući da se Tamara udala na svoj rođendan, u jednom trenutku joj je stigla torta s koje je oduvala 30 svećica - rekao je naš izvor, i otkrio da je par samo na dekoraciju i cveće dao nekoliko hiljada evra.

- Budući da su se venčali na salašu, naručili su pergolu, koju su ukrasili cvećem, ispod koje su se zavetovali na večitu ljubav. Osim toga, celo imanje bilo je dekorisano luksuznim lusterima, svežim voćem i sezonskim cvećem. Takođe, na meniju su se našli i razni specijaliteti koji su zadovoljili svačiji ukus - rekao je naš izvor.Brojne Tamarine koleginice uveličale su slavlje, a mikrofona su se latile Andreana Čekić, Aleksandra Mladenović i Ivana Pavković.

Tamara Milutinović bila je nedostupna za komentar.

Svaki detalj na mestu Koliko su se mladenci prepustili detaljima u organizovanju proslave, govori objava Andreane Čekić, koja je sa oduševljenjem otkrila šta ju je dočekalo kao poklon na venčanju. „Sve devojke dobile su plastične navlake za štikle ukoliko u njima budu hodale po travi. Bravo za ideju“, ozareno je istakla.

