"NISAM JA KRIV ŠTO VAM JE MALA OBRAZ UZELA" Mensur van sebe urnisao Anđelu, pa se BRUTALNIM rečima obratio JAVNOSTI! Ovo BOLI!

Nakon pete sezone Zadruge, odnos Anđele Đuričić i Mensura Ajdarpašića intrigirao je javnost, a kada su zajedno uhvaćeni u Crnoj Gori, spekulacije o ljubavnoj vezi su se proširile.

foto: Printscreen/Youtube

Nikada javno nisu priznali emocije, čak je i Anđela uhvaćena u laži kada su se pojavile paparaco fotografije a ona slagala da je sedela sa porodicom i slučajno srela Mensura.

Nekoliko puta gostovali su zajedno u emisiama, ali i tada su tvrdili da je to bio samo prijateljski odnos, sve do sada, kada je Ajdarpašiću prekipelo, te se oglasio i otkrio sve detalje priče sa Đuričićevom.

foto: Printskrin/Instagram

Mensur se prvo obratio fanovima koji ga napadaju.

- Hteo sam da se uključim, nemam običaj da palim lajv, ali dobio sam potrebu da objasnim svim fanaticima i ljudima koji podržavaju dotičnu gospođicu iz Herceg Novog, protiv koje ja nemam ništa i koja me u životu ne zanima. Ni ona, ni taj šljam ostali koji je u rijalitiju. Ne interesuje me uopšte u životu. Voleo bih da odgovorim tim ljudima na par nekih konstatacija. Vidim na komentarima tamo, šalju mi - krenuo je Mensur.

foto: Printscreen Zadruga

- Prvo su mi stizale poruke da uđem i da je spasem i da joj pomognem. Kome da pomognem? Šta sam ja, Konan? Treba čitavog života da pomažem nekoga? Dosta sam bio budala. Bio sam velika budala i platio skupo. Položio sam fakultet i imam licencu za gluposti. Šta ja treba, da čitavog života čuvam tuđga d*peta? Čuvao sam šta sam čuvao, zaj*bao se šta se zaj*bao. Zgrešio i pogrešio šta sam pogrešio. Koliko sam se davao za druge, toliko ću sad za sebe. Zamislite da sam se sebi posvećivao koliko sam se posvećivao glupostima, odronima, budalaštinama, gde bih sad bio i šta bih napravio od sebe. Ja sam izgrešio, duplu grešku napravio i shvatio. Meni nakon svega toga, vi fanatici koji volite blud i nemoral i opravdavate gluposti to pišete. Ne možete da opravdate devojku koja se j*be sa čovekom 30 godina starijim od nje. Ako je volite, uzmite je za kuću, nek vam takva sutra bude ćerka ili snaha. Deca nek vam budu takva, vama koji me psujete. Nemojte meni da pričate koga treba da zaštitim. Kažu: "Naša je, Crnogorka, zaštiti je". Takva je, da nije, ne bismo ovo gledali. Ne znam šta ljudima nije jasno? Ne mogu da verujem koliko su ljudi plitki. Ne znam kako te devojke tretiraju sebe same, kako vole da ih tretiraju. Zamišljaju li neku svoju budućnost, imaju li svoju viziju i cilj? Zamišljaju li muškarca pored sebe ili nekog klošara, uličara, degenerika koji je pola života proveo po zatvorima? Ili nekog klošara koji je krao, tetoviran od glave do pete, smrdi na 2km, neuredan, smrde mu noge, ne znam šta hoće od života? - nastavlja besno Ajdarpašić.

foto: Print Screen

Mensur je istakao i da ima dokaze o mnogim devojkama iz rijalitija, koje njihovi fanovi predstavljaju kao svetice.

- Ali to opet nije moja stvar, samo sam tu da iskomentarišem. I nisam rekao da smo bili. I ja sam rekao da sam se dva puta video sa Anđelom, a ja ne lažem. Nisam pričao, ali nemojte da ja pričam i da izbacujem slike i snimke. Mnogih! Da vam usta začepim svima! Ja ne pričam, nemojte da ja progovorim. Sve te vaše "nevine"... Objasniću vam ja ko su vam nevine. Nego mene to ne zanima, ja se time ne bavim. Nije vam Mensur kriv što vam je mala obraz uzela. Nije je Mensur terao. Šta sam ja, narodni heroj za usamljene i nesnađene devojke? Svakog dana razmišljam, tako mi je došlo prvi put, onako da se oglasim i da javno kažem ono što imam. Svestan sam svojih grešaka i mnogo sam ljut na sebe. Opraštam sebi i idem dalje sa ciljem da nemam pravo ni na jednu grešku više. Takve greške sam napravio, da ne smem više da imam propuste, naročito kad su žene u pitanju i moji ciljevi. Sebe guram, sebe usmeravam. Popuštao sam tamo gde nije trebalo, zatezao gde nije trebalo - poručio je Ajdarpašić.

foto: Ana Paunković, Printscreen/Instagram

Mensur je opleo i po Ani Ćurčić i Zvezdanu Slavniću.

- Ana, koja je ušla u "Zadrugu" i ljubi se i grli sa Zvezdanom, nije ništa bolja od njega. I on, i Ana, i Anđela. Ništa roba, svo troje. Kao ona objašnjava njemu kako je ona njega čekala. Drama. Okej, razumem ja, ali ne mora baš da gazi na sebe. Takav čovek ne treba da ti prilazi više. Jedino ja da odem i spasavam sve tamo... Ali Mensur treba sebe da spasi - istakao je Ajdarpašić.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:31 MENSUR ZADOVOLJAN STEFANOVIM PONAŠANJEM! Ajdarpašić posetio Karićevu kuću pa nazdravio sa Osmanom: Gospodski si to odradio! VIDEO