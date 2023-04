ANDREANA ČEKIĆ DOŽIVELA JOŠ JEDAN EMOTIVNI BRODOLOM! Pevačica ostala sama, dečko je OSTAVIO i to zbog OVE PEVAČICE!

Andreana Čekić raskinula je sa dečkom muzičarem Acom zbog mlađe koleginice Mire Jovanović. Kako saznajemo muzičar je ostavio Čekićevu jer se vratio bivšoj.

foto: Printscreen Instagram

- Aca i Mira su godinama bili zajedno pa je onda u celu tu priču umešala prste Andreana. Sa njim je bila mesecima u vezi međutim na jednoj svirci u Austriji su se Mira i Aca sreli i odmah obnovili romansu nakon čega je on Andreanu ostavio - kaže naš izvor.

Inače, Mira je poznata kao pevačica koja peva sva veselja po Srbiji a i šire, a nedavno je snimila i kaver za pesmu "Doviđenja milo moje ".

Podsetimo, Čekićeva iza sebe ima jedan brak u kome je, kako kaže, bila zlostavljana, a nedavno je otkrila detalje zajedničkog života.

- Psihičko zlostavljanje počelo je tako što me je sve češće ponižavao pred saradnicima, da bi mene napravio malom, a sebe velikim. Više puta mi je rekao da pevam kao k**** kad ne pijem, pa me je terao da pijem kad radim i kad snimam pesme. Tom vređanju prisustvovali su moj prijatelj i autor Saša Lazić, takođe i Emir Đulović i bili su zgranuti. Tačno je i da je dobro zarađivao sa mnom. Plaćala sam ga duplo više od onoga što klavijaturista zaradi da bi bio srećan i zadovoljan. Svoj novac je štedeo, nikada njegov dinar nisam uzela niti mi je trebao, ali takođe nikad od njega nisam dobila poklon, dok je on od mene imao u svako doba finansijsku pomoć i poklone. Radeći sa mnom kupio je stan, završio je kuću, kupio gliser, i luksuzna vozila i još mi duguje novac. Da se razumemo, njemu je oduvek finanskijska stabilnost bila fokus, nikada ljubav, nikada ja kao žena i supruga - govorila je pevačica.

Kurir.rs/Informer

