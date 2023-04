STANIŠIĆKA DOŠLA NA SNIMANJE U RADNIČKOM ODELU, svi u studiju ZANEMELI! Ljiljana i Dejan otkrivaju kako zarađuju za ŽIVOT!

Ljiljana Stanišić nova voditeljka emisije "Pusti brigu" koja se svake nedelje emituje na Kurir televiziji od 17:10 na posao je došla u radničkom odelu i sa šlemom na glavi.

Njen kolega, profesionalni kuvar Dejan Šutanovac se iznenadio kada je ugledao u studiju domaćicu emisije, ali se oduševio što je ispoštovala praznik rada Prvi maj u čijem duhu je i ovonedeljna emisija.

U zajedničkom intervjuu oboje su otkrili sve o poslovima kojim su se bavli i kako su zaradili novac za život.

Kako ste zaradili prvi dinar?

Ljiljana: Bilo je odavno. Prvu platu sam zaradila u Osnovnoj školi. Prodavala sam kozmetiku iz kataloga određenih brendova i to majkama mojih drugarica, komšijama, a kada sam krenula u srednju radila sam u restoranu brze hrane i prodavala garderobu na ulici, konkretno u podzemnom prolazu na Zelenom vencu. Ne stidim se nijednog poštenog poslam naprotiv od nečega se mora početi.

Dejan:Radeći kao kuvar. To je posao u kojem se najlepše osećam i koji najviše volim.

Na koji način ove godine obeležavate Prvi maj?

Ljiljana: Kao i svaka prethodne: malo lenčarenje, malo posao. Kada ste novinar onda nema opuštanja ni na odmoru, ni kada su praznici. Infomacije moraju da se servisiraju čitaocima i mora da se radi čak i onda kada smo ajde da kažemo oslobođeni od posla. Odmaraću kada odem u penziju.

Dejan: Dugo godina unazad sam Prvi maj proslavljao kao godišnjicu braka, a ove godine ću raditi što je mnogo bolja situacija (smeh)

Šta je najzanimljivije, a sta vam izaziva stres u poslu kojim se bavite?

Ljiljana: Najzanimljivije je kada se otkrije naka afera, raskrinka dugočuvana tajna, kada javne ličnosti ili gosti u emisiji ispričaju detalje iz svog života o kojima nikada nisu govorili. Sa druge strane, najteže mi padaju teške životne priče ljudi i njihove sudbine na koje ne mogu da utičem niti da ih promenim, a ni da pomognem. Prednost ovog posla je ta što ste cenjeni, poštovani, što vam se sva vrata otvaraju, a ljudi žele da sa vama podele svoje lepe, ali i stresne trenutke.

Dejan: Uvek mi je zanimljivo kada se dešava nešto novo, kada se pravi novo jelo, neki novi desert i slično što se kuvarstva tiče. Kada radim fudstajling najzanimljivije mi je kada treba nešto da izmislim u momentu, a ujedno je to i nastresninje, a vrlo mi je zanimljvo i pomalo smešno kada me zaustave oni koji ništa ne znaju o kuvarstvu i pričaju kako treba da se radi uz čuvenu rečenicu "Stani, da ti ja objasnim". To mi je carski i uvek se trudim da to sve shvatim kao neko zezanje, a nikako da budem arogantan, ali ne mogu da kažem da mi polazi za rukom baš uvek.

Koja profesija pored ove kojom se trenutno bavite vam leži?

Ljiljana: Domaćice! To kako organizujem i upravljam domaćinstvom sa jedne strane, a sa druge vodim dve emisije "Sceniranje" i "Pusti brigu", brinem o sinovima Urošu i Vuku i kuniću Giletu je za naslovnu stranu. Najviše cenim vredne i agilne žene koje cene sebe, svoje vreme, samostalne su, sposobne za sve u životu, pa im nijedan pošten posao ne pada teško.

Dejan: Predsednik komisije za izbor za mis (smeh) To bih voleo da mogu da radim. Verujte da ja nisam siguran da mi ni ovo što radim ležim. Voleo bih da radimnešto humanitarno i u duhu poboljšanja života svim ljudima. Ne znam da li mi leži, ali bih dao sve od sebe da uspem u takvom poslu.

Na koji nači vi "Pustite brigu" kako je i naziv nedeljnog popodneva u kojem ste domaćini?

Ljiljana: Tako što putujem po našoj prelepoj zemlji i svetu.

Dejan: Za mene je sport nešto čime ja "Pustim brigu". Trčanje, roleri, bicikl, badminton, razne vežbe. Volim da šetam da se družim sa ljudima. Iskreno, najviše volim da se smejem. To mi je lek za dušu. I zato "Smej se smej, uvek se smej"

Maša Komatina

