Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, koja je stekla slavu učešćem u rijalitiju, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je komentarisala učešće svoje najbolje prijateljice Maje Marinković u istom takvom formatu.

Maja je trenutno glavna tema zbog burnog odnosa sa Zvezdanom Slavnićem, koji je ostavio svoju devojku Anđelu Đurišić zbog Maje.

Tijana Ajfon je u emisiji stala u odbranu svoje prijateljice i rekla da Maja nije učinila ništa loše, s obzirom na to da nije u braku i nema decu. Prema njenom mišljenju, za prevaru su potrebna dva čoveka, pa se samim tim ne može kriviti samo Maja. Takođe istakla da je Maja slobodna i da ima pravo da radi šta god želi.

- Maja je Maja. Nije u braku, nema decu. Mnoge pevačice u braku sa dve ćerkice su pravile mnogo veće problemčiće. Tako da šta je tu Maja pogrešila. Zvezdan je u vezi, vauv, ona se smuvala sa njim. Pa nije ga ona vukla i terala. Za prevaru je potrebno dvoje i za odnose takođe. Nije ona tu samo kriva. Prvo čovek je prevario svoju ženu, takođe on je bio u vezi. Tako da nije kriva, on je kriv, slobodna je i može da radi šta hoće - rekla je starleta.

02:41 MAJA ĆE DA RASKRSTI SA ZVEZDANOM TOKOM PUNOG MESECA! Tijana Ajfon udarila na Slavnića: Nije kriva, ON JE TAJ KOJI JE PREVARIO

Voditelj Ivan Gajić je potom pitao Tijanu da prokomentariše to što se Maji obično potrefe zauzeti muškarci u vezama.

- Ja znam Maju privatno i te kako su joj se letos svideli dosta slobodnih muškaraca. To što su joj se potrefili poslednja 2 zauzeta muškarca Peca i Zvezdan - rekla je starleta, nakon čega ju je voditelj prekinuo:

- Ipak tri i Janjuš iako je on bio ranije.

- Pa dobro toje bilo pre. Sve što valja, ne može Bog otac da rastavi. To i ona sama kaže, da je to valjalo ne bi ni 10 Maja to moglo da rastavi - rekla je starleta.

foto: Kurir televizija

Na kraju, voditelj je upitao Tijanu koliko misli da će trajati veza između Maje i Zvezdana.

- Do prvog punog meseca. Poznavajući nju kako plane i bolje nego što je tako, neka se ratosilja dok izađe. Jer nas posle kad izađe čeka i more i bazeni i brodići - istakla je starleta.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs