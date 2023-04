ZADRUGARKE OSTALE U DRUGOM STANJU PA PREKINULE TRUDNOĆU! Jedna je bila PRISILJENA, a ONA je uradila to čak 19 puta!

Namerni prekid trudnoće, odnosno kiretaža i dalje je tabu tema u našem društvu, a mišljenja o ovom činu su podeljena.

Dok neki smatraju da u 21. veku svaka žena mora i treba da ima pravo na izbor kada su njeno telo i trudnoća u pitanju, drugi ipak imaju stav da je namerni prekid trudnoće jedan od najvećih grehova, jer su deca "dar od Boga".

foto: Shutterstock

U šest sezona rijalitija "Zadruge" mnogo puta se govorilo o ovoj temi, a pojedine učesnice su čak i napuštale rijaliti kako bi obavile kiretažu, da bi se potom vraćale pred kamere i borile za pobedu.

Mnoge od njih su i javno govorile o svojim iskustvima, a javnost pamti njihove priče od kojih je većina potresna.

Čak osam zadrugarki išlo je na abortus, neke i po više puta.

foto: Printscreen/Zadruga

Najveća zavodnica svih sezona "Zadruge", Maja Marinković, kako je istakla, abortirala je čak 19 puta.

- Godinama nisam imala granicu kad su tablete za jutro posle u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam više od 200 tableta za dan posle i abortirala bar 19 puta. Nerado pričam o tome, to nije nešto što treba bilo koja devojka da radi, ali ja sam imala faze kad nisam previše razmišljala o tome. Danas, kad vratim film, nikad to ne bih uradila - rekla je starleta jednom prilikom u rijalitiju.

foto: PrintScreen

Miljana Kulić je za mnoge bila rekorderka kada su rijaliti trudnoće u pitanju.

Miljana je prvi put zatrudnela u "Parovima" 2017. godine, a devet meseci kasnije je svom tadašnjem rijaliti cimeru Ivanu Marinkoviću rodila sina Željka. Kulićeva je nakon nekog vremena ponovo zatrudnela, ovog puta u "Zadruzi", sa svojom velikom ljubavlju Lazarom Čolićem Zolom, ali se tada ipak odlučila da ne rodi, zbog pritiska porodice koja nije odobravala njihovu vezu.

Miljana i Zola su 2020. ponovo ušli u "Zadrugu", a Nišlijka je i ove godine uspela da ostane u drugom stanju. Miljana je prvo odlučila da zadrži dete, ali se ubrzo predomislila i izašla iz rijalitija kako bi obavila kiretažu

foto: Printscreen

Jedna od najpotresnijih priča iz "Zadruge" je i trudnoća Viktorije Mitrović.

Viki je pred kamerama započela vezu sa zadrugarom Markom Osmakčićem, a javnost je bila u mogućnosti da vidi njihove intimne odnose, svađe, tuče, pljuvanja i drugo. Mitrovićeva je pred sam kraj rijaltija i zatrudnela, što je bio svojevrsni šok za nju koja već ima ćerku iz prethodne veze, ali i za Osmakčića, koji je nakon ovih vesti pobegao iz Šimanovaca u drugu državu.

foto: printscreen

Među rijaliti zvezdama koje su otvoreno govorile o abortusu su i Aleksandra Nikolić, koja je ostala u drugom stanju sa oženjenim muškarcem koji ju je, prema njenim rečima, tada naterao da ne rodi dete.

foto: Nemanja Nikolić

Dalila Dragojević koja je zatrudnela u sedamnaestoj godini, ali je zbog odsustva podrške oca i porodice morala da abortira.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Aleksandra Subotić koja je 2017. godine pred kamerama rijalitija "Parovi" u suzama priznala da je imala abortus u svojoj 15. godini, a kako je istakla, za to nisu znali ni njeni roditelji.

Aktuelna učesnica "Zadruge" Šarmen Soraja, koja je u ovoj sezoni otkrila da je pre par godina išla na kiretažu jer nije, kako ističe imala drugog izbora.

Rialda Karahasanović koja je zatrudnela sa milionerom, ali su bili u vezi na daljinu, pa taj odnos nije mogao da uspe. Kako je svojevremno istakla, on nije želeo ništa ozbiljno sa njom, a ona nije imala uslova da sama izdržava dete, piše "Srbija Danas".

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Telegraf

01:30:15 SCENIRANJE 05.03.2023. KATARINA GRUJIC