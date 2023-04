"VOJAŽ JE BAŠ PRAVI BLAMAŽ" Reper pokušao da se opravda, pa se još više ukopao: NE SKIDAŠ te farmerke MESEC dana, PRESVUCI SE!

Mihajlo Veruović Vojaž je već danima na meti podsmeha fanova i korisnika društvenih mreža zbog farmerki brenda "off white" sa kojih nije skinuo etiketu, što je moglo da se vidi na paparaco fotografijama, koje je Kurir prvi objavio.

Ove fotke i komentari došle su i do samog Vojaža, koga je to jako pogodilo, pa je na svom Instagramu pokušao da se opravda i "modno edukuje", kako je on naveo u svom storiju "seljake koji nisu čuli za off white".

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Tik Tok

- Kolekciju koju nosim na slici je dizajnirao Virgil (Abloh - preminuli dizajner i osnivač istoimenog brenda, koji je preminuo 2021. - prim.aut.). I ta etiketa nije etiketa sa cenom nego oznaka brenda, koja se ne skida. Mislim da je blam da zapravo još niste čuli za "off white". Jbg, nije žvaka za seljaka! - napisao je Vojaž, što je izazvalo još veći revolt kod ljudi na društvenim mrežama.

foto: Instagram

Kako je ekipi Kurira na naš upit potvrđeno i iz same milanske kancelarije istoimenog brenda, što je i nama odranije poznato, iz ovog Vojaževog izlaganja tačno je samo to da je ova etiketa oznaka brenda i to niko ne spori.

Ali, da je iole upućen u istoriju popularnog brenda, znao bi i da se taj "off white" "tag" skida sa garderobe (što i može da se vidi na brojnim svetskim selebritijima), a da se ostavlja samo na patikama, tj. na pertlama i to samo iz da bi se znalo o kom brendu je reč, te da je u pitanju lični odabir, narodski rečeno - "fora", a ne nešto što se podrazumeva. Tačnije, da bi se o tome pričalo i komentarisalo i odmah znalo o kom je modnom brendu reč.

foto: Instagram

Ipak, ovim "držanjem lekcije", koja je demantovana iz prve ruke, Mihajlo je tek iznervirao pratioce, pa su mu mnogi poručili da je bolje da ćuti i da se ne blamira, nego da se presvuče, jer te farmerke i belu majicu ne skida nedeljama!

- Vojaž, baš si pravi blamaž! Bolje se presvuci, nego što nekom držiš lekcije, a tek si se ispiljio. Imaš li ti još nešto da obučeš osim tih farmerki i majice? Nek su te farke koštale 500 evra, ali brate, obuci i nešto drugo! Džins je bio skup, pa ga sad ne skida? Nisi ni oprao farke od kad si ih kupio! Uzaš! Ne skidaš te farmerke mesec dana, presvuci se - samo su neki od komentara.

foto: Instagram

I zaista, iz fotografija koje objavljujemo, vidi se da je isti autfit Vojaž nosio nekoliko puta u prethodnih mesec dana: na dva nastupa u klubovima u dijaspori, zatim na rođendanu Helene Ocokoljić, kada je igrao u društvu Cece Ražnatović, ali i pre nekoliko dana na koncertu sa kolegom Nućijem u jednoj dvorani u Tuzli.

foto: Instagram

Na kraju, mnogi su treperu zamerili na uvredama, smatrajući da je degutantno nekog prozivati i nazivati "seljakom" jer ne zna šta je "off white".

- Ovo prozivanje ljudi i nazivanje fanova seljacima je tek dno dna! Zašto bi neko morao da zna šta je "off white"? Mali je baš iskompleksiran! On priča o "off white", a koliko ljudi jedva sastavlja kraj sa krajem? Dao 500 evra za farmerke koje ne skida, a sad se pravi pametan! Vređa poštene ljude i seljake! Užas! - samo su neki od komentara na skandalozan komentar mladog Veruovića.

foto: Printscreen/Tik Tok

