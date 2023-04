MUČNA BORBA ZA IMOVINU: Nikolina Pišek na sudu i sa Vidojevom PRVOM ŽENOM, a iza svega stoji Miša Grof?!

Srpski istoričar umetnosti Vidoje Ristović umro je 8. maja u Beogradu, kada je počeo rat njegove bivše žene i oca, a do danas nikad nije ni prestao.

Policija nakon smrti, kako pišu mediji iz regiona, ključevi od stana dati su njegovom ocu kao članu porodice, koje je on kasnije prisvojio.

Kako je Nikolina Pišek jednom izjavila, Miša je pravdao svoj postupak time da ona uvek može da dođe da koristi stambenu jedinicu:

- Jednom mi je govorio o nekim razlozima zbog kojih mi brani da uđem u stan a kasnije tražio od mene da poštujem neke običaje koje mi on kaže da treba, a to je da se u stan ne ulazi pre 40 dana. Posle sam shvatila da je to sve laž.

Poslednja godina za nju se pokazala kao veoma teška i mučna, vodila je sedam sudskih sporova koji su povezani sa njenim svekrom.

Takođe, Nikolina je u nedavnoj ispovesti otkrila da iz stana nije stigla da pokupi ni dečije igračke, a da svako malo od bivšeg svekra trpi neosnovane optužbe ali i da je posle smrti muža sa ćerkom ostala bukvalno na ulici.

Manje poznato javnosti jeste da se Nikolina sudi i sa Vidojevom prvom ženom, a tvrdi da iza svega stoji upravo Miša Grof, jer je do smrti supruga imala sa njom sasvim korektan odnos.

- Jedan taj predmet presuđen je u moju korist, a drugi je još u procesu - kratko je rekla voditeljka i jasno stavila do znanja da ne želi da otkrila detalje.

Pišekova nije krila koliko joj je period nakon Vidojeve smrti teško pao, kako zbog bola i gubitka, tako i zbog neprestane borbe sa Mišom, ali i životom koji joj nakon svega ni malo nije lak.

Jedno od poslednjih ročišta koje je trebalo da se održi pre nekoliko dana, odgođeno je zbog bolesti sudije, a na toj raspravi Nikolina je trebalo da se suoči upravo sa majkom Ristovićeve ćerke Matee.

- Ja Matei nikad nisam osporavala ništa, ali njihove ambicije su malo prevelike. Sad stvarno mogu reći da više nemam porodicu s te strane. Sve je u rukama pravde i pravosuđa. Ja imam vrlo konkretne dokaze o svemu, tako da ti ljudi rade nepotrebne troškove. Sve skupa je užasno i tendenciozno s njihove strane da me diskreditiraju i onemoguće, iako je vrlo jasno šta je po zakonu i šta kome pripada. Međutim, oni pokušavaju da se uguraju u moju svojinu i vlasništvo, a ako ne, onda barem da uspore što je moguće više čitav taj proces kako bi ja izgubila ekonomsku snagu i iscrpila se sudskim procesima što je moguće više. A trenutno imam minimalno osam aktivnih procesa, ako ne i više - rekla je Pišekova.Podsećanja radi, Nikolina se nije pojavila na pomenu godišnjice smerti svog pokojnog supruga, ali je došla dan ranije i ostavila venac sa dirljivom porukom, koju su mnogi protumačili kao provokaciju Miši Grofu.

- Tata, volimo te. Oprosti svima koji su se ogrešili o tebe. Una i Nikolina - glasila je poruka na vencu.

