"NA MENI JE DA RODIM BLIZANCE!" Iva donela važnu odluku, rešila da NAPUSTI SRBIJU, a onda otkrila da li zaista staje na LUDI KAMEN

Pobednica treće sezone "Zadruge", Iva Grgurić progovorila je o dečku Nemanji Petoševiću, sa kojim je u vezi skoro godinu dana.

- Moja jača polovina mene ne ispušta, negde je seo i čeka me. srećna sam, zajedno smo i vratila sam se iz Dubaija. Moramo opet da odemo van Srbije, ali zbog posla - rekla je Iva i dodala da joj je ljubav na prvom mestu.

- Svi sijamo kad smo u ljubavi. Mi nikad nismo naš odnos prekinuli, on me je pustio da odem bez posla, ali brzo sam se vratila jer bez ljubavi ne mogu da stvaram, radim i živim. Ostavila sam posao i nisam se pokajala jer je moj glavni pokretač ljubav - nastavila je Grgurićeva.

Iva je potom otkrila da im u ljubavi cvetaju ruže i da će im uskoro biti godišnjica.

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

- Sad je sa mnom i naravno da jese. 9. juna će biti godinu dana - rekla je Grgurićeva i potom otkrila da uskoro napuštaju Srbiju zbog Nemanjinog posla.

- Istina je, njegov primarni posao je van Srbije. Zbog toga odlazimo na neko vreme. Otvorila sam nedavno salon, sad ga prodajem i dok ga ne prodam ne možemo da odemo - govorila je pobednica "Zadruge 3", a potom ju je voditelj pitao da li je istina da uskoro staje na ludi kamen, o čemu se prethodnom periodu naširoko pisalo.

- Ovo su pločice, ne još... Nema šanse. Vi to hoćete da ubrzate. Vidim koliko je njih stalo na ludi kamen i rodilo decu, čestitam svima, ali mlada sam još. Majčinski instikt mi se pojavio pre par godina, mislim da ću biti najsavršenija majka. Nisam više dete, zrela sam i znam da dete želi da mi raste uz oca i majku i neću da dozvolim da proživljava ono što sam ja, da bude dete razvedenih roditelja - pričala je Iva, a onda je otkrila i kada je prvi put došlo do kontakta.

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

- Kontakt je počeo posle "Zadruge", verovatno me je upoznao do srži, kao i mnogi gledaoci. Ja insistiram da se čujemo i on isto. Bio je nedavno u Beogradu i sve je bolji odnos. Toliko sam srećna zbog toga, nadam se da će tako ostati. Moj najveći uspeh je pronalaženje same sebe, spoznaja koliko sam jaka i koliko mogu da napravim sa 10 prstiju. Otac je naravno upoznao i Nemanju. On je oduševljen Nemanjom, odmah ga je prihvatio i našli su pravi reč. Nemanja ga voli kao i moj tata njega - govorila je Iva, a potom otkrila da joj kod jače polovine ništa ne smeta, ali da postoje nesuglasice.

- Ništa me nije pitao, ja sam njega. Nisam ništa kriva, to su neke nesuglasice. Nisam znala zašto sam morala da budem zakinuta. Treba da ostanemo gde jesmo, da budemo zajedno. Nisam zlopamtio, iako mi je horsop Škorpije takav. Polazim od sebe, ako drugima opraštam i meni će drugi. Nemam loše u sebi. Mnogo ga volim i jako sam srećna što smo u komunikaciji i kontaktu - pričala je ona.

foto: Printscreen

Za kraj razgovora Iva je spomenula da joj je velika želja da rodi blizance.

- Na meni je da rodim blizance. On ima sestru bliznakinju, moja mama isto, tako da je sad na meni. Ja bih i devojčicu i dečaka - rekla je Iva.

Kurir.rs/Premijera Vikend Specijal

