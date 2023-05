"ANĐELI PREDSTOJI BORAVAK U PSIHIJATRIJSKOG BOLNCI" Astrolog otkrio stravičan epilog Zaduge: Ana i Zvezdan su karmički povezani!

Novi ljubavni trougao u ''Zadruzi 6'' danima trese Balkan, a nakon što je Zvezdan Slavnić ostavio Anđelu Đuričić zbog Maje Marinović, pitanje koje se mnogima nameće je da li će se ljubavna drama u „Beloj kući“ završiti samo na ovome.

Tim povodom oglasio se astrolog, koji je otkrio kakva budućnosti čeka popularnu rijaliti trojku.

- Prema trenutnom položaju planeta, situacija nije nimalo naivna. Zvezdan je Škorpija u horoskopu i kao takav izuzetno je temperamentan i otresit. On ne mari mnogo za okolinu i lične potrebe su mu najpreče. Kada jednom preseče, za njega je kraj i više ga nije briga za Anđelina osećanja - istakao je sagovornik, pa otkrio kakva budućnost očekuje mladu Crnogorku.

- Anđela neće moći da podnese ovaj gubitak. Trenutno stanje se izuzetno loše odražava na njeno mentalno zdravlje, a samo lekovi za smirenje joj neće biti dovoljni da ovo prevaziđe. Predstoji joj boravak u psihijatrijskoj bolnici jer je neophodno da bude pod svakodnevnom lekarskom kontrolom. Njen horoskopski znak Devica je tera da se stalno vraća u prošlost i da analizira svaki detalj odnosa sa Zvezdanom, što će je na kraju i koštati zdravlja - kaže naš sagovornik.

Iako su mnogi protumačili da je Maja vezom sa Zvezdanom povukla rijaliti potez kojim želi da se vrati u centar dešavanja, naš sagovornik se plaši da bi Marinkovićeva mogla da se suoči sa fatalnim posledicama.

- Zvezdan ne trpi kada žene ne poštuju njegov autoritet, a u odnosu sa Majom to će mu se i te kako desiti. Na sve načine ona će se truditi da bude u centru pažnje, budući da je Blizanac, a u podznaku je Lav, što nosi naglašenu egocentričnu crtu kod nje. Zvezdan će, ipak, postati potpuno lud za Majom, te neće moći da prekine tu vezu. Njihov raskid će biti veoma napet, do te mere da ishod može da bude katastrofalan. Maja bi čak mogla i da plati životom vezu s Zvezdanom - šokirao je astrolog, a potom se osvrnuo i na Slavnićev odnos sa bivšom nevenčanom suprugom.

- Njih dvoje su karmički vezani i bili su ljubavnici i u prošlom životu. Niko ne očekuje da će se njih dvoje pomiriti, ali po njihovom uporednom horoskopu, izvesno je da će se to desiti. Međutim, do pomirenja će doći nakon mnogo turbulencija, kada oboje budu shvatili da su osuđeni jedno na drugo - zaključio je on.

